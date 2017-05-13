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    «Барселона» готова дать второй шанс Гомешу

    Руководство «Барселоны» не планирует продажу полузащитника Андре Гомеша по окончании текущего сезона. Недовольство многих специалистов вызывает неудачный дебютный сезон 23-летнего португальца. В «Барселоне» видят ситуацию иначе и готовы дать шанс футболисту проявить себя во втором сезоне.

    Напомним, что хавбек перешел из «Валенсии» в «Барселону» перед стартом текущего сезона. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, с учетом бонусов она может вырасти до 55 миллионов.

    В 28 матчах за каталонцев в этом сезоне Гомеш забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    13.05.2017 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Idol777 13 мая 2017, 18:07

      По мне дак Гомеш слишком тягучий и медленный! Барсе нужно покупать быстрых молодых игроков,как это делает Бавария! Сейчас Бавария если еще и Санчеса выкупит у Арсенала рвать будут всех!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:10

      Если все действительно так, то вернее будет - Месси готов дать второй шанс Гомешу.

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