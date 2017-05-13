«Барселона» готова дать второй шанс Гомешу

Руководство «Барселоны» не планирует продажу полузащитника Андре Гомеша по окончании текущего сезона. Недовольство многих специалистов вызывает неудачный дебютный сезон 23-летнего португальца. В «Барселоне» видят ситуацию иначе и готовы дать шанс футболисту проявить себя во втором сезоне.

Напомним, что хавбек перешел из «Валенсии» в «Барселону» перед стартом текущего сезона. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, с учетом бонусов она может вырасти до 55 миллионов.

В 28 матчах за каталонцев в этом сезоне Гомеш забил три гола и отдал две результативные передачи.