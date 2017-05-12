Веденеев: «Зениту» нужна «свежая кровь» и скорость»

Чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что неудача нынешнего состава команды кроется в отсутствии быстрых игроков в обойме. По его словам, эту ситуацию может исправить не приход нового тренера, а грамотная селекционная политика.

– Не устану повторять: в «Зените» нет быстрых игроков. Пока эта ситуация не будет исправлена, о коренном переломе в игре команды говорить не приходится. Как может побеждать команда, игроки которой уступают в скорости сопернику? Поэтому не может «Зенит» поставить в тупик оборону, бьется в бесплодных позиционных атаках.

– Требуется ли кардинальное обновление состава?

– Если задача стоит побеждать в каждом матче, то вопрос выглядит риторическим. Почему не были приобретены быстрые игроки, или почему они не играют, если есть – это вопрос к руководству.

– Какого нового тренера «Зенита» вы ждете, если будет принято решение по Луческу? Говорят о Раньери…

– Какой бы тренер ни пришел, ничего не изменится без новых – быстрых! – футболистов. Анчелотти, Раньери, хоть кто другой, будь он даже семи пядей во лбу, не исправит ситуацию, если соперник превосходит зенитовцев в скорости.

Луческу в новой экономической ситуации, когда классные легионеры покинули РФПЛ, казался оптимальной фигурой. К нему в «Шахтер» приходили молодые бразильцы, которые вырастали в звезд и выступают чуть ли не во всех ведущих национальных чемпионатах. Но в «Зените» так не получилось. Эрнани – пример самый яркий.

– Так что же дальше?

– Нет никакого смысла говорить о Раньери, если «Зенит» не усилится. Пусть перспективные, а не состоявшиеся, но главное – скоростные ребята. Перед селекционной службой «Зенита» сейчас стоит труднейшая задача. Решить ее куда важнее, чем найти нового рулевого. «Свежая кровь» нужна…