Веденеев: «Зениту» нужна «свежая кровь» и скорость»

есть ощущение что за период ,когда команда была с Халком, она вся перестала бежать. Стояли и смотрели, как стоят деревенские пни, наблюдая за городскими. Начало положил Денисов и компания. Саботирование переросло в нежелание бежать , биться. И сейчас , наверняка, есть кому бежать, просто есть внутренние дрязги. Предполагаю, что они появились в результате покупок Кокорина, Я супова-команда восприняла их как нахлебников.... В общем , мысль основная такова: Там где большие деньги и нет культуры, а сплошной русский дубовый пофигизм- ничего не смогут сделать ни Гвардиола, ни Конте. Их всех хорошо бы гнать всех , но тупая система договоров, откатов не дает этого сделать и потому , когда смотришь на такие игры как Ювентус-Монако, невольно думаешь, что все-таки эти люди сделаны из другого теста.
Чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что неудача нынешнего состава команды кроется в отсутствии быстрых игроков в обойме. По его словам, эту ситуацию может исправить не приход нового тренера, а грамотная селекционная политика.
– Не устану повторять: в «Зените» нет быстрых игроков. Пока эта ситуация не будет исправлена, о коренном переломе в игре команды говорить не приходится. Как может побеждать команда, игроки которой уступают в скорости сопернику? Поэтому не может «Зенит» поставить в тупик оборону, бьется в бесплодных позиционных атаках.
– Требуется ли кардинальное обновление состава?
– Если задача стоит побеждать в каждом матче, то вопрос выглядит риторическим. Почему не были приобретены быстрые игроки, или почему они не играют, если есть – это вопрос к руководству.
– Какого нового тренера «Зенита» вы ждете, если будет принято решение по Луческу? Говорят о Раньери…
– Какой бы тренер ни пришел, ничего не изменится без новых – быстрых! – футболистов. Анчелотти, Раньери, хоть кто другой, будь он даже семи пядей во лбу, не исправит ситуацию, если соперник превосходит зенитовцев в скорости.
Луческу в новой экономической ситуации, когда классные легионеры покинули РФПЛ, казался оптимальной фигурой. К нему в «Шахтер» приходили молодые бразильцы, которые вырастали в звезд и выступают чуть ли не во всех ведущих национальных чемпионатах. Но в «Зените» так не получилось. Эрнани – пример самый яркий.
– Так что же дальше?
– Нет никакого смысла говорить о Раньери, если «Зенит» не усилится. Пусть перспективные, а не состоявшиеся, но главное – скоростные ребята. Перед селекционной службой «Зенита» сейчас стоит труднейшая задача. Решить ее куда важнее, чем найти нового рулевого. «Свежая кровь» нужна…