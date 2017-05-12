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    Веденеев: «Зениту» нужна «свежая кровь» и скорость»

    Чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что неудача нынешнего состава команды кроется в отсутствии быстрых игроков в обойме. По его словам, эту ситуацию может исправить не приход нового тренера, а грамотная селекционная политика.

    – Не устану повторять: в «Зените» нет быстрых игроков. Пока эта ситуация не будет исправлена, о коренном переломе в игре команды говорить не приходится. Как может побеждать команда, игроки которой уступают в скорости сопернику? Поэтому не может «Зенит» поставить в тупик оборону, бьется в бесплодных позиционных атаках.

    – Требуется ли кардинальное обновление состава?

    – Если задача стоит побеждать в каждом матче, то вопрос выглядит риторическим. Почему не были приобретены быстрые игроки, или почему они не играют, если есть – это вопрос к руководству.

    – Какого нового тренера «Зенита» вы ждете, если будет принято решение по Луческу? Говорят о Раньери…

    – Какой бы тренер ни пришел, ничего не изменится без новых – быстрых! – футболистов. Анчелотти, Раньери, хоть кто другой, будь он даже семи пядей во лбу, не исправит ситуацию, если соперник превосходит зенитовцев в скорости.

    Луческу в новой экономической ситуации, когда классные легионеры покинули РФПЛ, казался оптимальной фигурой. К нему в «Шахтер» приходили молодые бразильцы, которые вырастали в звезд и выступают чуть ли не во всех ведущих национальных чемпионатах. Но в «Зените» так не получилось. Эрнани – пример самый яркий.

    – Так что же дальше?

    – Нет никакого смысла говорить о Раньери, если «Зенит» не усилится. Пусть перспективные, а не состоявшиеся, но главное – скоростные ребята. Перед селекционной службой «Зенита» сейчас стоит труднейшая задача. Решить ее куда важнее, чем найти нового рулевого. «Свежая кровь» нужна…

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.05.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 мая 2017, 15:57

      есть ощущение что за период ,когда команда была с Халком, она вся перестала бежать. Стояли и смотрели, как стоят деревенские пни, наблюдая за городскими. Начало положил Денисов и компания. Саботирование переросло в нежелание бежать , биться. И сейчас , наверняка, есть кому бежать, просто есть внутренние дрязги. Предполагаю, что они появились в результате покупок Кокорина, Я супова-команда восприняла их как нахлебников.... В общем , мысль основная такова: Там где большие деньги и нет культуры, а сплошной русский дубовый пофигизм- ничего не смогут сделать ни Гвардиола, ни Конте. Их всех хорошо бы гнать всех , но тупая система договоров, откатов не дает этого сделать и потому , когда смотришь на такие игры как Ювентус-Монако, невольно думаешь, что все-таки эти люди сделаны из другого теста.

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      Рейтинг: +94

      alex ni 12 мая 2017, 15:26

      По моему мнению в зените есть и быстрые игроки Данни,Шатов,Мак,Молло,Смольников,Жирков(даже с возрастом), не хватает именно руки,которая их будет грамотно выставлять, если Дзюба неплох в подигреше, но наносить конечный удар не может, почему было не попробовать играть в 2 напа, нет у тренера один план не просто на игру,ну и на весь сезон и он его не меняет. Посмотреть на пример Конте, не пошла в Челси одна схема, попробовал другую,тоже не очень,третяя и пошло,команда побежала и все узнали что кому на поле делать и как вскрывать разные обороны,игроки не поменялись,поменялась тактика и странно что чемпион СССР так говорит,вроде в футбол играл, в системе был,ну видимо из-за этого детьми и занимается,так как кроме быстрых ему ничего не нужно. Зенит проигрывает из-за тренера и состояния коллектива. Приобретений нет норм,брать бразильца(эрнани) из бразилии,неподготовленного под европейский футбол и сразу выставлять его в основе в Бельгии,ну не странно ли? Жду когда поменяют румына и больше не будут брать тренера у которого в тетрадке только одна схема 4-2-3-1.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 14:38

      Что значит быстрых????? Если игрок не хочет бежать. Это пофигизм. Нужен пунктик в контракте - не хочешь работать, до свидания, без выходного пособия. А то получается, что прав больше обязанностей

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 12 мая 2017, 13:48

      Согласен с Веденеевым...вот только куда девать купленных черепах вместе с тортилой..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 11:23

      свежая кровь? надо старую пустить, как делали раньше кровоиспускание то есть избавится от балласта типа Кокорина Юсупова Жиркова Рязанцева Нету Хави Гарсии Мака Джорджевича и тогда стоит купить двух-трех добротных игроков и молодежь подтаскивать Чернов Евсеев Зуев может еще кто просто не помню да они и сами не помнят и не знают кто им нужен и еще нужна хорошая плетка чтобы скорости добавить

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      Рейтинг: +434

      andr2112 > Garrincha58 12 мая 2017, 12:10

      Насчет пуска старой крови - "избавление от балласта" - согласен, только в этом списке Жирков и Мак - лишние. И про молодежь и про плетку - тоже согласен))))

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Garrincha58 12 мая 2017, 12:34

      Жирков Старается, Мак неплохо себя тоже показывал, по полю не ходит.

      Джорджевич имеет шансы на успех в дальнейшем, хоть и варится в системе давно.

      С остальными согласен.

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