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Трахтенберг: «Каррера эйфории не допустит»

12 мая 2017, 08:41
4

Руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера повысил свои требования к футболистам во время зимнего перерыва в чемпионате России. По его словам, именно это характеризует итальянца как настоящего спартаковца.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

– Теперь интересно, что будет дальше со «Спартаком». Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.

– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре «Спартак» ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались. Знаете, в чем парадокс Карреры?

– В чем же?

– Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с «Зенитом», и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что «Спартак» не хотел выиграть? Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: «Молодцы, не пропустили…» Бесков перебивает: «Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?» Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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levon_man
1494568477
Карера молодец сделал то, что другие не смогли
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momwig_
1494569390
Ну, Каррера - не волшебник. Он многое сделал, но достиг ли он уже такого влияния на "мысли и чаяния" своих игроков, что победит их благостную расслабуху после такого события? В любом случае будет неплохо: выиграют, будет выкладываться - значит уже всё неплохо; продуют, ходя пешком - будет дополнительный пример ,в который их можно будет долго макать носом, объединив с матчем против "Томи". Воспитательный процесс. так сказать.
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oyabun
1494569517
Хочется верить что Каррера не допустит эйфории в головах футболистов на оставшиеся 3 матча. Другое дело что сами игроки не всегда следуют тренерским установкам. Ну вот завтра и посмотрим насколько профессионалы наши спартаковцы. Хочется достойной Чемпионской игры!
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Диктор
1494580632
Увидим.
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