Трахтенберг: «Каррера эйфории не допустит»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о том, как главный тренер команды Массимо Каррера повысил свои требования к футболистам во время зимнего перерыва в чемпионате России. По его словам, именно это характеризует итальянца как настоящего спартаковца.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

– Теперь интересно, что будет дальше со «Спартаком». Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.

– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре «Спартак» ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались. Знаете, в чем парадокс Карреры?

– В чем же?

– Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с «Зенитом», и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что «Спартак» не хотел выиграть? Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: «Молодцы, не пропустили…» Бесков перебивает: «Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?» Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец.