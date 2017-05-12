Ромеро не собирается переезжать в Италию

Везде он второй: Монако, Сампдория, Манчестер Юнайтел, но при этом номер один в сборной Аргентины! Даже сейчас Рулли не может его вытеснить!
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро не собирается в следующем сезоне перебираться в итальянскую Серию А, хотя у него есть несколько предложений.
«Я очень сомневаюсь в том, что окажусь в Италии в следующем сезоне. Мне очень нравится в Манчестере, я чувствую себя здесь важным. Надеюсь, что я задержусь здесь на долгое время», – сказал Ромеро.
Стоит отметить, что в СМИ ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Милана», а затем и «Интера». Действующий контракт Ромеро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2018 года.
В текущем сезоне аргентинец сыграл за манкунианцев 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей.