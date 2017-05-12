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    Ромеро не собирается переезжать в Италию

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро не собирается в следующем сезоне перебираться в итальянскую Серию А, хотя у него есть несколько предложений.

    «Я очень сомневаюсь в том, что окажусь в Италии в следующем сезоне. Мне очень нравится в Манчестере, я чувствую себя здесь важным. Надеюсь, что я задержусь здесь на долгое время», – сказал Ромеро.

    Стоит отметить, что в СМИ ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Милана», а затем и «Интера». Действующий контракт Ромеро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2018 года.

    В текущем сезоне аргентинец сыграл за манкунианцев 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей.

    Источник: Goal.com

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    12.05.2017 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 мая 2017, 09:17

      Везде он второй: Монако, Сампдория, Манчестер Юнайтел, но при этом номер один в сборной Аргентины! Даже сейчас Рулли не может его вытеснить!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > David_Fio 12 мая 2017, 09:53

      Это скорее беда сборной Аргентины, а не его великий уровень.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > ItalianFootball 12 мая 2017, 10:02

      Согласен, но почему не ставят играющих вратарей непонятно! Хотя в этом сезоне Ромеро имеет шанс взять титул основным вратарем в лиге европы! да и в кубке лиги он чаще играл! А с Де Хеа ничего не выиграли!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > David_Fio 12 мая 2017, 10:25

      Кто играл тут вопрос нефутбольных договоренностей. Так принято. А про вратарей Аргентины - там всегда с составом тяжбы. Тевез не попадает, а берут Ди Санто.

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