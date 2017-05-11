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    Орлов: «Заступаюсь за Луческу, ведь каждый творческий человек имеет шанс на неудачу»

    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

    «Сейчас все клянут «Зенит», Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но «Зенит» пока на третьем месте и может занять второе.

    Заступаюсь за Луческу. Он все равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу», – сказал Орлов.

    В таблице российской Премьер-лиги «Зенит» занимает третье место. На одно очко команду опережает ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2017 23:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:52

      Гена , ну помолчал бы уже . После матча с Уралом я вообще перестал слушать его комментарии .

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 мая 2017, 09:26

      Кто-нибудь дайте ему хороших пиз..лей!!Его уже невозможно слушать.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 мая 2017, 09:20

      "Мели, Емеля..."

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 мая 2017, 09:11

      Если бы его ошибки не стоили так дорого. В стране жопа, а таким специалистам дают ставить эксперименты на миллионы долларов...
      Какой вообще эксперимент, мужик уже тренирует цать леть. Он должен результат выдавать, а не обсераться со своими экспериментами. У Зенита народа на два состава. В итоге просрали все турниры в которых участвовали. Вангую - у любого питерского дворника получилось бы не хуже потренировать Зенит в этом сезоне.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 мая 2017, 07:58

      Оба посмешища рпл

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 12 мая 2017, 05:00

      Написал стишок не в рифму - неудача.
      Обманул ожиданья миллионов - неудача.
      Пожурим обоих.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 12 мая 2017, 02:17

      роскошные ошибки получаются...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 12 мая 2017, 00:32

      Гена, я понимаю, что комментирование - это тоже творческая работа. Но тебя невозможно слушать, особенно после матча сборной России "А почему Зенит сегодня не в голубом?"

      4
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 12 мая 2017, 00:16

      Гена!!! Творческая работа это кино ,театр, живопись и т.д. !!!! А это спорт с окладом с шестью нулями!!! По словам гены лучка ради эксперемента взяли- вот прикольно!!!! Интересно кто следующим эксперементальным кроликом будет???

      4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 мая 2017, 00:02

      У Орлова и стадион на Крестовском самый лучший.

      3
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