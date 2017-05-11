Орлов: «Заступаюсь за Луческу, ведь каждый творческий человек имеет шанс на неудачу»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

«Сейчас все клянут «Зенит», Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но «Зенит» пока на третьем месте и может занять второе.

Заступаюсь за Луческу. Он все равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу», – сказал Орлов.

В таблице российской Премьер-лиги «Зенит» занимает третье место. На одно очко команду опережает ЦСКА.