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  • Орлов: «Заступаюсь за Луческу, ведь каждый творческий человек имеет шанс на неудачу»

Орлов: «Заступаюсь за Луческу, ведь каждый творческий человек имеет шанс на неудачу»

11 мая 2017, 23:17
13

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

«Сейчас все клянут «Зенит», Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но «Зенит» пока на третьем месте и может занять второе.

Заступаюсь за Луческу. Он все равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу», – сказал Орлов.

В таблице российской Премьер-лиги «Зенит» занимает третье место. На одно очко команду опережает ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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NEMETSRUS
1494534023
Орлов ты меня бесишь но на этот раз все правильно сказал
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Павел Амурский
1494536560
У Орлова и стадион на Крестовском самый лучший.
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deinego77@yandex.ru
1494537390
Гена!!! Творческая работа это кино ,театр, живопись и т.д. !!!! А это спорт с окладом с шестью нулями!!! По словам гены лучка ради эксперемента взяли- вот прикольно!!!! Интересно кто следующим эксперементальным кроликом будет???
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Павелий
1494538378
Гена, я понимаю, что комментирование - это тоже творческая работа. Но тебя невозможно слушать, особенно после матча сборной России "А почему Зенит сегодня не в голубом?"
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Каратель помойников
1494544665
роскошные ошибки получаются...
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Дядя Серёжа
1494554440
Написал стишок не в рифму - неудача. Обманул ожиданья миллионов - неудача. Пожурим обоих.
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Nevsky_RU
1494569477
Если бы его ошибки не стоили так дорого. В стране жопа, а таким специалистам дают ставить эксперименты на миллионы долларов... Какой вообще эксперимент, мужик уже тренирует цать леть. Он должен результат выдавать, а не обсераться со своими экспериментами. У Зенита народа на два состава. В итоге просрали все турниры в которых участвовали. Вангую - у любого питерского дворника получилось бы не хуже потренировать Зенит в этом сезоне.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1494570036
"Мели, Емеля..."
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джон базелон
1494570364
Кто-нибудь дайте ему хороших пиз..лей!!Его уже невозможно слушать.
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dok66
1494579139
Гена , ну помолчал бы уже . После матча с Уралом я вообще перестал слушать его комментарии .
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