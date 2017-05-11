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  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

11 мая 2017, 19:00
22

Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург».

«Представители ФИФА, оргкомитета «Россия-2018», «Зенита» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.

По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (22)
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n1hat
1494518576
Ну правильно, новый стадион Зенита свою задачу выполнил, сделал Спартак чемпионом:D
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Бриг
1494519924
По разумным понятиям переделывать газон должен тот, кто его строил, за свои деньги, разумеется. Или выплачивать неустойку, в соответствии с гарантиями. Все-таки год уже траву растили. Но что-то подсказывает, что и эти строители чьи-то большие "друзья" и всё будут оплачивать болельщики. Даже те "бабушки-болельщики", которые и знать не знают ничего про футбол и Ротенбергов.
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alex1951
1494522191
Правильно . А то копытами своими распашут нежное покрытие , где каждая травинка стоит не меньше ящика водки!:0)
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kykyi
1494524137
Круто, построили стадион, но играть на нем нельзя. Блеск!
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Путник 13
1494526078
Конечно только в России можно украсть огромные деньги на строительстве и строительстве очень плохом ...стадиона , космодрома, объектов олимпиады ...и никого не привлечь к ответственности ...а если выйти с транспарантом о таком строительстве тебя реально могут посадить ..парадокс..
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Par Mezan
1494526199
Зенит, надо выигрывать! Стадионов понахерачили, правда- дерьмовых, денег поимели... Играть давай!!!
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мы_не_рабы
1494527696
Построили - потырили, показали - поговорили, поиграли - подлатали, подумали.....посадили.
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GROM_969
1494529691
Аааа, в соотношение денег и качества это убожество а не стадион, еще и строили его вечность. Конечно за наши та кровные б.. не жалко
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BAIv
1494530525
мы строили строили и построили! а здесь мы воровали воруем и продолжим воровать ..... когда же его достроят .. позорищеее.. с крыши капает каналья не работает , каждый день что нить прорывает и заливает ( мужики там знакомые работали с метростроя, все эскалаторы поменяли за копейки..приказ)
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Масоха
1494531943
Крестовский - огород.
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