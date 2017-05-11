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    Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

    Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург».

    «Представители ФИФА, оргкомитета «Россия-2018», «Зенита» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.

    По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник.

    Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 19:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 мая 2017, 08:17

      На глазах у народа украли 40 млд,)))))) Власти совсем нас за лохов держат,)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 мая 2017, 23:14

      Какой соответствует ??людиииии вы видели это плешивое недоразумение по названию газон ????? Я в шоке , и думается не только я :-)

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 11 мая 2017, 22:45

      Крестовский - огород.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 мая 2017, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мы строили строили и построили! а здесь мы воровали воруем и продолжим воровать ..... когда же его достроят .. позорищеее.. с крыши капает каналья не работает , каждый день что нить прорывает и заливает ( мужики там знакомые работали с метростроя, все эскалаторы поменяли за копейки..приказ)

      -4
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 11 мая 2017, 22:08

      Аааа, в соотношение денег и качества это убожество а не стадион, еще и строили его вечность. Конечно за наши та кровные б.. не жалко

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > GROM_969 11 мая 2017, 23:03

      Твоих кровных там точно нет.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 мая 2017, 21:34

      Построили - потырили, показали - поговорили, поиграли - подлатали, подумали.....посадили.

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 мая 2017, 21:09

      Зенит, надо выигрывать! Стадионов понахерачили, правда- дерьмовых, денег поимели... Играть давай!!!

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Par Mezan 11 мая 2017, 23:04

      Стадион строил не Зенит.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 11 мая 2017, 21:07

      Конечно только в России можно украсть огромные деньги на строительстве и строительстве очень плохом ...стадиона , космодрома, объектов олимпиады ...и никого не привлечь к ответственности ...а если выйти с транспарантом о таком строительстве тебя реально могут посадить ..парадокс..

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 мая 2017, 20:47

      Зенит должен положить свои пять копеек в отставку Шалимова.
      А про переговоры с Бердыевым правда?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 мая 2017, 20:35

      Круто, построили стадион, но играть на нем нельзя. Блеск!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > kykyi 11 мая 2017, 20:59

      Сам посуди.
      Ухлопать столько бабла,
      чтобы его потом своими циркулями топтать.....
      Неееее,это уж слишком,это же памятник долбоебству кремлевской шараги..

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alex1951 11 мая 2017, 21:10

      Вспоминается "Собачье сердце". " Где написано у К. Маркса, что парадное в доме на Пречистинке нужно забить, а ходить через черный ход". У нас с совка повелось, построить для для виду, а пользоваться этим не давать. А скорее всего пиз..т, как всегда, там куча недоделок и стадик нужно закрыть, чтобы успеть отремонтировать.

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