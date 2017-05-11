Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург».

«Представители ФИФА, оргкомитета «Россия-2018», «Зенита» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.

По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.