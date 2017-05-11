Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дмитрий Комбаров: «Настрой на оставшиеся матчи боевой! В Пермь едут все»

Дмитрий Комбаров: «Настрой на оставшиеся матчи боевой! В Пермь едут все»

11 мая 2017, 14:27
12

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» сообщил, что, несмотря на гарантированное первое место в турнирной таблице, красно-белые намерены победить в оставшихся играх чемпионата. Комбаров отметил, что в Пермь отправится основной состав московской команды.

«Настрой боевой на оставшиеся три матча. В Пермь все едут.

Было три выходных, но мы в хорошей форме, и за три дня мы форму не растеряли», — сказал Комбаров.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
agrmark
1494503290
Молодцы! Ждем победы!!!
Ответить
momwig_
1494504664
3? А положено - 4... ))
Ответить
subbotaspartak
1494505751
Хорошая вещь - настроение, Дай бог от игры - удовлетворения.
Ответить
EVGEN13RUS
1494506399
Лишнее это все конечно, празднование, радио, телевидение, сезон надо завершить сначала с 3 победами
Ответить
Mahone
1494509472
Правильно-надо доиграть Чемпионат по чемпионски,дать поиграть молодежи и основному составу
Ответить
кеша_КБ
1494517041
- первые 15 минут ясно покажут, как Спартак готов к Амкару!
Ответить
ильиных
1494523768
Ждем в Перми.
Ответить
Ветеран17
1494533846
Вот теперь и наступит главная проверка. Смогут сохранить настрой на победу или нет? Если смогут, то и к Лиге Чемпионов подготовятся достойно.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
4
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
25
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Все новости
Все новости
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
25
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+