Дмитрий Комбаров: «Настрой на оставшиеся матчи боевой! В Пермь едут все»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» сообщил, что, несмотря на гарантированное первое место в турнирной таблице, красно-белые намерены победить в оставшихся играх чемпионата. Комбаров отметил, что в Пермь отправится основной состав московской команды.

«Настрой боевой на оставшиеся три матча. В Пермь все едут.

Было три выходных, но мы в хорошей форме, и за три дня мы форму не растеряли», — сказал Комбаров.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.