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    Дмитрий Комбаров: «Настрой на оставшиеся матчи боевой! В Пермь едут все»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» сообщил, что, несмотря на гарантированное первое место в турнирной таблице, красно-белые намерены победить в оставшихся играх чемпионата. Комбаров отметил, что в Пермь отправится основной состав московской команды.

    «Настрой боевой на оставшиеся три матча. В Пермь все едут.

    Было три выходных, но мы в хорошей форме, и за три дня мы форму не растеряли», — сказал Комбаров.

    Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2017 14:27
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      Ветеран17 11 мая 2017, 23:17

      Вот теперь и наступит главная проверка. Смогут сохранить настрой на победу или нет? Если смогут, то и к Лиге Чемпионов подготовятся достойно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 11 мая 2017, 20:29

      Ждем в Перми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 мая 2017, 18:37

      - первые 15 минут ясно покажут, как Спартак готов к Амкару!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 16:31

      Правильно-надо доиграть Чемпионат по чемпионски,дать поиграть молодежи и основному составу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 11 мая 2017, 15:39

      Лишнее это все конечно, празднование, радио, телевидение, сезон надо завершить сначала с 3 победами

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2017, 15:29

      Хорошая вещь - настроение,
      Дай бог от игры - удовлетворения.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 мая 2017, 15:11

      3? А положено - 4... ))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > momwig_ 13 мая 2017, 15:05

      Минус 4?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 11 мая 2017, 14:48

      Молодцы! Ждем победы!!!

      2
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