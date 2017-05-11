Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин восхищается и завидует Газзаеву

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему завидует своему другу и коллеге Валерию Газзаеву, которому удалось выиграть еврокубковый трофей.

    «По-хорошему завидую, потому что не имею такого титула. Очень уважаю работу, которую он проделал. Я же был тогда на стадионе в Лиссабоне, когда ЦСКА играл финал со «Спортингом». Сидел на трибуне с супругой Валеры. Искренне радовался и даже прослезился из-за того, что мой друг добился такого успеха.

    Вот сидим теперь за столом – и я ему говорю: «Ты – русский тренер, который прошел весь путь с самого низа, от детей и первой лиги. И выиграл то, что у тебя уже никто не отнимет». Ведь Газзаев – единственный! Больше из наших тренеров еврокубков не выигрывал никто. Я им восхищаюсь. И завидую», – сказал Семин.

    Напомним, что ЦСКА под управлением Газзаева выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 12 мая 2017, 06:38

      Газзаев - молодца!!! Сделал великую команду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 11 мая 2017, 18:59

      Сёмин, не бухать с игроками надо,а тростью их гонять,что бы они с тросточками по полю не ходили..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 11 мая 2017, 16:03

      "ну да..а теперь он есчё депутат ГД .."-и Сёмин оппять прослезился..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +364

      neofizer > Sergey Z 13 мая 2017, 08:52

      инх!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 мая 2017, 12:12

      Тот ЦСКА и в Питере был уважаем, и в Европе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 11 мая 2017, 12:09

      Я как- проезжал мимо дачи Газзаева, хороший стадион, есть чему завидовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 11 мая 2017, 11:20

      Газзаев в свое время был хороший тренер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 11 мая 2017, 07:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И где сегодня "талантливый" тренер Газзаев? Протирает свои штаны в Думе и тупо нажимает на кнопочки на которые ему укажут)))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > serglider 11 мая 2017, 10:40

      Юноша, плохо знаете Газзаева. Он не делает то, что ему укажут. У него всегда свое мнение, которое не боясь высказывает и делает то, что считает нужным.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Dominator777 11 мая 2017, 11:29

      не дают ему делать что он считает нужным демоны мудковские

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11