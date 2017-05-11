Семин восхищается и завидует Газзаеву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему завидует своему другу и коллеге Валерию Газзаеву, которому удалось выиграть еврокубковый трофей.

«По-хорошему завидую, потому что не имею такого титула. Очень уважаю работу, которую он проделал. Я же был тогда на стадионе в Лиссабоне, когда ЦСКА играл финал со «Спортингом». Сидел на трибуне с супругой Валеры. Искренне радовался и даже прослезился из-за того, что мой друг добился такого успеха.

Вот сидим теперь за столом – и я ему говорю: «Ты – русский тренер, который прошел весь путь с самого низа, от детей и первой лиги. И выиграл то, что у тебя уже никто не отнимет». Ведь Газзаев – единственный! Больше из наших тренеров еврокубков не выигрывал никто. Я им восхищаюсь. И завидую», – сказал Семин.

Напомним, что ЦСКА под управлением Газзаева выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.