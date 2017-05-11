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Семин восхищается и завидует Газзаеву

11 мая 2017, 07:07
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему завидует своему другу и коллеге Валерию Газзаеву, которому удалось выиграть еврокубковый трофей.

«По-хорошему завидую, потому что не имею такого титула. Очень уважаю работу, которую он проделал. Я же был тогда на стадионе в Лиссабоне, когда ЦСКА играл финал со «Спортингом». Сидел на трибуне с супругой Валеры. Искренне радовался и даже прослезился из-за того, что мой друг добился такого успеха.

Вот сидим теперь за столом – и я ему говорю: «Ты – русский тренер, который прошел весь путь с самого низа, от детей и первой лиги. И выиграл то, что у тебя уже никто не отнимет». Ведь Газзаев – единственный! Больше из наших тренеров еврокубков не выигрывал никто. Я им восхищаюсь. И завидую», – сказал Семин.

Напомним, что ЦСКА под управлением Газзаева выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (10)
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serglider
1494477872
И где сегодня "талантливый" тренер Газзаев? Протирает свои штаны в Думе и тупо нажимает на кнопочки на которые ему укажут)))
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nik55
1494490811
Газзаев в свое время был хороший тренер
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Дядя Серёжа
1494493753
Я как- проезжал мимо дачи Газзаева, хороший стадион, есть чему завидовать.
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APchelov
1494493950
Тот ЦСКА и в Питере был уважаем, и в Европе.
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neofizer
1494507813
"ну да..а теперь он есчё депутат ГД .."-и Сёмин оппять прослезился..
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за ЦСКА с 1980г
1494518361
Сёмин, не бухать с игроками надо,а тростью их гонять,что бы они с тросточками по полю не ходили..
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vovan55
1494560337
Газзаев - молодца!!! Сделал великую команду...
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