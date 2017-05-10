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    Глик не ждал большего от «Монако»

    Защитник «Монако» Камиль Глик признался, что остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне, в том числе полуфинальным противостоянием с «Ювентусом» (0:2 и 1:2).

    «Ожидать большего нам было сложно. «Монако» проделал красивый путь, начав его с третьего квалификационного раунда, добрались до полуфинала.

    Надеюсь, в скором времени отпразднуем чемпионский титул. К тому же дошли до полуфинала и финала во внутренних кубках», – приводит слова Глика AFP.

    В текущем сезоне 29-летний футболист провел в Лиге 1 за «Монако» 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 мая 2017, 20:23

      откровенно грязно вчера сыграл.

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