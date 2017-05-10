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    Директор «Амкара»: «Мы уже и так помогли «Спартаку»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором его команде будет в Перми противостоять «Спартак». Напомним, что в предыдущем туре москвичи официально оформили чемпионство.

    – Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.

    – Но «Спартак» уже стал чемпионом.

    – Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал «Зенит». Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.

    Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. «Амкар» и так помог «Спартаку» – продал двух футболистов, обыграл «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2017 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      seawave 10 мая 2017, 17:21

      Воооот оно что....Понятно теперь, как он стал чемпионом в этом году, спустя 16 лет..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 10 мая 2017, 16:27

      Спартаку, которому Амкар предоставил Селихова и Джикию, обыгрывать Пермь было бы не по-человечачьи. Пусть будет ничья 2:2.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 10 мая 2017, 12:36

      Оставшиеся 3 тура - проверка для Спартака, как для чемпиона. Если смогут выиграть, значит есть серьезный командный потенциал добиваться спортивных результатов при минимальной мотивации.
      Если сыграю средненько, то у меня будет внутренняя тревога за следующий сезон.

      .

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 11:36

      Только победа устроит красно-белых.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 мая 2017, 11:25

      победа за честь даешь 70 очков за проигрыш на ДР Массимо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 10 мая 2017, 10:14

      Спартак на расслабоне.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 мая 2017, 09:42

      Победы лишь украсят чемпионство.

      5
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      Рейтинг: +295

      ильиных 10 мая 2017, 09:16

      Билетов уже нет.

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