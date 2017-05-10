Директор «Амкара»: «Мы уже и так помогли «Спартаку»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором его команде будет в Перми противостоять «Спартак». Напомним, что в предыдущем туре москвичи официально оформили чемпионство.

– Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.

– Но «Спартак» уже стал чемпионом.

– Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал «Зенит». Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.

Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. «Амкар» и так помог «Спартаку» – продал двух футболистов, обыграл «Зенит».