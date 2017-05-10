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Директор «Амкара»: «Мы уже и так помогли «Спартаку»

10 мая 2017, 08:30
10

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором его команде будет в Перми противостоять «Спартак». Напомним, что в предыдущем туре москвичи официально оформили чемпионство.

– Ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.

– Но «Спартак» уже стал чемпионом.

– Ну и что? Мы, кстати, два года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал «Зенит». Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу.

Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. «Амкар» и так помог «Спартаку» – продал двух футболистов, обыграл «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Джикия Георгий Селихов Александр
Комментарии (10)
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ильиных
1494397015
Билетов уже нет.
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RedWhiteFans2
1494398552
Победы лишь украсят чемпионство.
Ответить
slavko33002
1494400483
Спартак на расслабоне.
Ответить
PNZ1985
1494404752
победа за честь даешь 70 очков за проигрыш на ДР Массимо!
Ответить
OfaZavr
1494405367
Только победа устроит красно-белых.
Ответить
VSt
1494409012
Оставшиеся 3 тура - проверка для Спартака, как для чемпиона. Если смогут выиграть, значит есть серьезный командный потенциал добиваться спортивных результатов при минимальной мотивации. Если сыграю средненько, то у меня будет внутренняя тревога за следующий сезон. .
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виктоша
1494422833
Спартаку, которому Амкар предоставил Селихова и Джикию, обыгрывать Пермь было бы не по-человечачьи. Пусть будет ничья 2:2.
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seawave
1494426094
Воооот оно что....Понятно теперь, как он стал чемпионом в этом году, спустя 16 лет..
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