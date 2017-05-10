Леонардо вернется в «ПСЖ», Манчини станет главным тренером

Руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением на должность главного тренера команды итальянского специалиста Роберто Манчини, а спортивным директором может стать бразилец Леонардо, который ранее уже работал в Париже на аналогичной должности – c 2011 по 2013 год.

Сейчас командой руководит Унаи Эмери, контракт которого истекает в середине 2018 года. Ближайшим летом он может перебраться в «Рому», с которой, как сообщают итальянские СМИ, он уже согласовал трехлетнее соглашение.