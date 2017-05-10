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    Леонардо вернется в «ПСЖ», Манчини станет главным тренером

    Руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением на должность главного тренера команды итальянского специалиста Роберто Манчини, а спортивным директором может стать бразилец Леонардо, который ранее уже работал в Париже на аналогичной должности – c 2011 по 2013 год.

    Сейчас командой руководит Унаи Эмери, контракт которого истекает в середине 2018 года. Ближайшим летом он может перебраться в «Рому», с которой, как сообщают итальянские СМИ, он уже согласовал трехлетнее соглашение.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    10.05.2017 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 мая 2017, 09:50

      С манчини лучше не будет...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 мая 2017, 09:38

      Зря.. Эмери хороший тренер.в играх с барсой просто несчастный случай произошел..

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