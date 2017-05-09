Раньери может возглавить клуб Это'О

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может стать главным тренером «Антальяспора». По информации источника, турецкий клуб, за который выступает бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О, сделал предложение итальянскому специалисту, однако пока стороны не могут договориться о контракте.

Напомним, Раньери, приведший «Лестер» к первому в истории команды чемпионству АПЛ, был уволен из клуба в феврале 2017 года. По итогам прошлого года ФИФА признала итальянца лучшим тренером мира.