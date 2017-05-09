Витиньо на русском языке поздравил всех с Днем Победы

Нападающий ЦСКА Витиньо на своей странице в инстаграме опубликовал поздравление российскому народу с Днем Победы на русском языке.

«Поздравляем весь русский народ в этот день – день, который отмечен в истории этой страны. Для всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти свой народ. Большое объятие для всех», – написал Витиньо.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ бразилец принял участие в 10-ти матчах, записав в свой актив три гола и столько же результативных передач.