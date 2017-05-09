Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Витиньо на русском языке поздравил всех с Днем Победы

9 мая 2017, 16:43
17

Нападающий ЦСКА Витиньо на своей странице в инстаграме опубликовал поздравление российскому народу с Днем Победы на русском языке.

«Поздравляем весь русский народ в этот день – день, который отмечен в истории этой страны. Для всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти свой народ. Большое объятие для всех», – написал Витиньо.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ бразилец принял участие в 10-ти матчах, записав в свой актив три гола и столько же результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андреич
1494338101
Молоток! Даже бразильцы поздравляют! А от соседей один негатив. P.S. Это, конечно, не про весь украинский народ...
Ответить
ribavadim
1494340048
Молодец парень!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494340196
Молодец Витиньо!!!
Ответить
shurik45
1494348649
Витек ,молодец! Ждем голов!
Ответить
dok66
1494351400
Молодец , парень .
Ответить
m40
1494356420
Хоть и через гугл-переводчик, но всё равно похвально. Так игрок ближе к народу что ли. Меня удивляет, когда и игроки и тренеры проведшие много лет в нашем чемпионате, так и не удосуживаются выучить язык. И интервью дают через переводчика. Это как бы говорит, что долгосрочных планов не было. Вот интересно, что за долгие годы в Донецке мешало выучить русский язык?
Ответить
Cant Stop
1494367469
не ожидал от Витинью... молодец!
Ответить
Obi Wan
1494389306
молодец!!!
Ответить
Dominator777
1494421777
Витя! Делаешь успехи не только в футболе, но и в жизни народа, среди которого живешь. Молодец, так держать!
Ответить
directorpg
1494461110
С дем Победы!
Ответить
Главные новости
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+