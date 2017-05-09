Диего Коста не намерен переходить в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Челси» Диего Коста не намерен переходить в китайский клуб. Ранее сообщалось о готовности «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрести футболиста. Как отметил форвард, у него нет желания выступать в Китае. Нынешнее соглашение Косты с лондонцами истекает летом 2019 года. Как утверждается, в Китае футболисту были готовы платить 30 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.