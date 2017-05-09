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    Диего Коста не намерен переходить в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Нападающий «Челси» Диего Коста не намерен переходить в китайский клуб. Ранее сообщалось о готовности «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрести футболиста. Как отметил форвард, у него нет желания выступать в Китае. Нынешнее соглашение Косты с лондонцами истекает летом 2019 года. Как утверждается, в Китае футболисту были готовы платить 30 миллионов евро в год.

    В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.05.2017 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 10:21

      зря диего, так и не узнаешь что такое сыграть с великим витселем))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 10:15

      Ну правильно,что там делать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > Mahone 9 мая 2017, 17:33

      Ну и нех там делать! Зато с Челси может Лигу Чемпионов Выиграть в следующем году и играть так же на уровне ТОП!

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