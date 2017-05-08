Комбаров с Глушаковым: «Кто мы? Мы чемпионы!»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выложил на своей странице в инстаграме совместную фотографию с партнером и капитаном команды Денисом Глушаковым, подписав ее: «Кто мы? Мы чемпионы!»

Напомним, что вчера, после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ красно-белые оторвались от ближайших конкурентов на недосягаемое расстояние и за три тура до завершения первенства обеспечили себе золотые медали Премьер-лиги.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом 16 лет назад – в сезоне-2001.