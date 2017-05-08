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    Комбаров с Глушаковым: «Кто мы? Мы чемпионы!»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выложил на своей странице в инстаграме совместную фотографию с партнером и капитаном команды Денисом Глушаковым, подписав ее: «Кто мы? Мы чемпионы!»

    Напомним, что вчера, после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ красно-белые оторвались от ближайших конкурентов на недосягаемое расстояние и за три тура до завершения первенства обеспечили себе золотые медали Премьер-лиги.

    В последний раз «Спартак» становился чемпионом 16 лет назад – в сезоне-2001.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.05.2017 17:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +348

      343443 8 мая 2017, 23:14

      Два клоуна

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 8 мая 2017, 21:10

      Не, ну а что? Глушаков пришел в "Спартак" за трофеями.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 8 мая 2017, 20:07

      два еб*лана

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Axe111 8 мая 2017, 21:53

      Во у тебя горит очко.)) Расдуплись уже, полегчает)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 19:55

      устал кабан-капитан!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 8 мая 2017, 19:21

      Поздравляю, хрюшки ))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2017, 19:20

      а что разве этот год год Свиньи?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Garrincha58 8 мая 2017, 19:47

      Года бомжа вообще не существует ))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      e5sliniye 8 мая 2017, 19:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кто вы -свиньи, раз в 16 лет и кора рурору хлебните свиньюшки ихихиххиихих

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 мая 2017, 19:06

      молорики мы сделали это

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан 8 мая 2017, 19:03

      Грац, Спартак!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 8 мая 2017, 18:58

      ЧЕМПИОНЫ!

      4
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