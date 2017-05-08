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Комбаров с Глушаковым: «Кто мы? Мы чемпионы!»

8 мая 2017, 17:47
21

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выложил на своей странице в инстаграме совместную фотографию с партнером и капитаном команды Денисом Глушаковым, подписав ее: «Кто мы? Мы чемпионы!»

Напомним, что вчера, после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ красно-белые оторвались от ближайших конкурентов на недосягаемое расстояние и за три тура до завершения первенства обеспечили себе золотые медали Премьер-лиги.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом 16 лет назад – в сезоне-2001.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mahone
1494255382
Да!! Мы Чемпионы!!!!!!!!
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NEON-SM
1494255499
спасибо ребята)))) это общая победа, полстраны этого ждали многие годы
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B.G.
1494256102
Мы чемпионы! А Дениска то, походу пьяненький )
Ответить
Эльхан
1494259418
Грац, Спартак!
Ответить
лёха72
1494259586
молорики мы сделали это
Ответить
e5sliniye
1494259778
кто вы -свиньи, раз в 16 лет и кора рурору хлебните свиньюшки ихихиххиихих
Ответить
Garrincha58
1494260414
а что разве этот год год Свиньи?
Ответить
isa361
1494260479
Поздравляю, хрюшки ))
Ответить
Axe111
1494263228
два еб*лана
Ответить
343443
1494274461
Два клоуна
Ответить
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