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    Плетикоса: «Спартак» – чемпион. Это один из лучших дней в моей жизни»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил красно-белых с чемпионством в РФПЛ. Напомним, что московский клуб досрочно гарантировал себе первое место после поражения «Зенита» от «Терека» в матче 27-го тура чемпионата России.

    «Результат матча «Зенит» – «Терек» узнал на баскетболе, где в полуфинале чемпионата Хорватии играл мой «Сплит». Когда услышал, что «Спартак» стал чемпионом, я был счастлив. Это один из лучших дней в жизни за последнее время. Я испытал гордость, этого момента ждали почти 16 лет и он настал.

    Хотел бы поздравить всех игроков, тренеров, Сергея Родионова, Леонида Федуна. Знаю, сколько он сделал для клуба, он ждал этого триумфа очень давно. Поздравляю всех болельщиков с этим замечательным праздником. Слава Богу, «Спартак» стал чемпионом! Собираюсь приехать в Москву на игру с «Тереком» и отметить победу со всеми. Я люблю «Спартак» и его болельщиков. Здесь я провел отличные годы карьеры», – сказал Плетикоса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 15:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +37

      раптор62 8 мая 2017, 22:01

      вот это мужик до сих пор помнит спартак
      молодец стипе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      1000letzaSPARTAK 8 мая 2017, 21:14

      Спартак-на всегда, бывших не бывает!)) ⚪️⚪️⚪️

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 8 мая 2017, 19:13

      Плетикоса классный вратарь,жаль что больше не играет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 мая 2017, 18:25

      Спартак - это навсегда! Спасибо, Стипе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 18:20

      Стипе прекрасный вратарь и человек!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 8 мая 2017, 17:30

      Плетикоса - мужик!помним и благодарны!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 16:55

      Стипе - респект !!!!!

      3
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 8 мая 2017, 16:49

      Стипе - болелы Спартака тебя тоже помнят и любят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 16:25

      - Стипе - это Душа!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 15:51

      Вот так надо любить клуб,в котором играл,учитесь

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