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  • Плетикоса: «Спартак» – чемпион. Это один из лучших дней в моей жизни»

Плетикоса: «Спартак» – чемпион. Это один из лучших дней в моей жизни»

8 мая 2017, 15:15
13

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил красно-белых с чемпионством в РФПЛ. Напомним, что московский клуб досрочно гарантировал себе первое место после поражения «Зенита» от «Терека» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Результат матча «Зенит» – «Терек» узнал на баскетболе, где в полуфинале чемпионата Хорватии играл мой «Сплит». Когда услышал, что «Спартак» стал чемпионом, я был счастлив. Это один из лучших дней в жизни за последнее время. Я испытал гордость, этого момента ждали почти 16 лет и он настал.

Хотел бы поздравить всех игроков, тренеров, Сергея Родионова, Леонида Федуна. Знаю, сколько он сделал для клуба, он ждал этого триумфа очень давно. Поздравляю всех болельщиков с этим замечательным праздником. Слава Богу, «Спартак» стал чемпионом! Собираюсь приехать в Москву на игру с «Тереком» и отметить победу со всеми. Я люблю «Спартак» и его болельщиков. Здесь я провел отличные годы карьеры», – сказал Плетикоса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Плетикоса Стипе
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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turist82
1494245792
Бывших Спартаковцев - не бывает )
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oyabun
1494246252
Стипе был шикарный голкипер в Спартаке! Очень приятно, что он так переживает за Спартак и радуется нашим победам
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Mahone
1494247888
Вот так надо любить клуб,в котором играл,учитесь
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кеша_КБ
1494249908
- Стипе - это Душа!!!
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leonard1984
1494251367
Стипе - болелы Спартака тебя тоже помнят и любят.
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батог
1494251720
Стипе - респект !!!!!
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OfaZavr
1494256816
Стипе прекрасный вратарь и человек!
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Павелий
1494257150
Спартак - это навсегда! Спасибо, Стипе!
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1000letzaSPARTAK
1494267278
Спартак-на всегда, бывших не бывает!)) ⚪️⚪️⚪️
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раптор62
1494270078
вот это мужик до сих пор помнит спартак молодец стипе
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