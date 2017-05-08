Плетикоса: «Спартак» – чемпион. Это один из лучших дней в моей жизни»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил красно-белых с чемпионством в РФПЛ. Напомним, что московский клуб досрочно гарантировал себе первое место после поражения «Зенита» от «Терека» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Результат матча «Зенит» – «Терек» узнал на баскетболе, где в полуфинале чемпионата Хорватии играл мой «Сплит». Когда услышал, что «Спартак» стал чемпионом, я был счастлив. Это один из лучших дней в жизни за последнее время. Я испытал гордость, этого момента ждали почти 16 лет и он настал.

Хотел бы поздравить всех игроков, тренеров, Сергея Родионова, Леонида Федуна. Знаю, сколько он сделал для клуба, он ждал этого триумфа очень давно. Поздравляю всех болельщиков с этим замечательным праздником. Слава Богу, «Спартак» стал чемпионом! Собираюсь приехать в Москву на игру с «Тереком» и отметить победу со всеми. Я люблю «Спартак» и его болельщиков. Здесь я провел отличные годы карьеры», – сказал Плетикоса.