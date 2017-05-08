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    Камболов: «В матче с «Уфой» пропустили, но продолжали гнуть свою линию»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов в интервью «Молодежной газете» рассказал о волевой победе своей команды в матче 27-го тура с «Уфой», который закончился со счетом 2:1. По его словам, кроме ошибки с прощенным голом, в остальных компонентах казанцы были сильнее своего соперника.

    – Получился хороший матч с нашей стороны в контроле мяча, создании моментов. Очень хорошо начали, но чуть не разобрались в пропущенном мяче с Санчесом. Мы там допустили небольшую ошибку. А так в принципе все компоненты сегодня выиграли.

    – Пропущенный мяч вас разозлил?

    – Да, конечно, мы в принципе понимали, что «Уфа» опасная команда, у них острые выходы в контратаки. Мы просто пропустили и начали гнуть свою линию дальше.

    – Девять желтых карточек на обе команды – это не слишком много?

    – Не знаю. Думаю, это за счет борьбы, единоборств. Так-то была жесткая игра и никто не хотел уступать – такой и должна быть каждая игра.

    – Не показалось, что главный арбитр где-то не по делу давал «горчичники»?

    – Может быть. Это надо смотреть после матча. Считаю, что он в принципе отсудил хорошо. Но, может, в каких-то эпизодах что-то не углядел. Это у каждого бывает.

    – Пропущенный мяч — хотели искусственный офсайд сделать?

    – Да, потому что мне пошел подсказ от Санчеса – держим линию. Я так понимаю, офсайда там не было – считаю, что это была наша ошибка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 8 мая 2017, 10:31

      Камболов, Санчес и Бурлак - вот слабые звенья команды Рубин. Менять их нужно в межсезонье или на скамейку сажать опыта набираться. Но усиление на этой линии - главная задача. Соломон в Рубин уже вряд ли вернется, не к этому тренеру.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > pro-vad 8 мая 2017, 10:56

      Камболов не центральный защитник, а как опорник и бокс ту бокс он хорош. Ему бы ещё точность дальних ударов отработать и был бы очень хорошо. А вот Санчес и Бурлак слабые, если бы не паспорт не играл бы Бурлак. А Соломон дятел слишком много уже в прессе сказал, пусть у паровозов остаётся, только пусть бабок отсыпят за его контракт 4-5 лимонов минимум.

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