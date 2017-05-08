Камболов: «В матче с «Уфой» пропустили, но продолжали гнуть свою линию»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов в интервью «Молодежной газете» рассказал о волевой победе своей команды в матче 27-го тура с «Уфой», который закончился со счетом 2:1. По его словам, кроме ошибки с прощенным голом, в остальных компонентах казанцы были сильнее своего соперника.

– Получился хороший матч с нашей стороны в контроле мяча, создании моментов. Очень хорошо начали, но чуть не разобрались в пропущенном мяче с Санчесом. Мы там допустили небольшую ошибку. А так в принципе все компоненты сегодня выиграли.

– Пропущенный мяч вас разозлил?

– Да, конечно, мы в принципе понимали, что «Уфа» опасная команда, у них острые выходы в контратаки. Мы просто пропустили и начали гнуть свою линию дальше.

– Девять желтых карточек на обе команды – это не слишком много?

– Не знаю. Думаю, это за счет борьбы, единоборств. Так-то была жесткая игра и никто не хотел уступать – такой и должна быть каждая игра.

– Не показалось, что главный арбитр где-то не по делу давал «горчичники»?

– Может быть. Это надо смотреть после матча. Считаю, что он в принципе отсудил хорошо. Но, может, в каких-то эпизодах что-то не углядел. Это у каждого бывает.

– Пропущенный мяч — хотели искусственный офсайд сделать?

– Да, потому что мне пошел подсказ от Санчеса – держим линию. Я так понимаю, офсайда там не было – считаю, что это была наша ошибка.