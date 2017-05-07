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    Милевский: «Вызовут в сборную или нет – не мне решать. Я просто рад, что мы вышли в Премьер-лигу»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился отношением к отсутствию вызовов в сборную Украины. Последний матч футболиста за национальную команду датирован октябрем 2012 года.

    «Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня все складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.

    Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы все-таки вышли в Премьер-лигу и выполнили поставленную задачу», — сказал футболист.

    Милевский перешел в «Тосно» в августе 2016 года из молдавской «Конкордии». В текущем сезоне ФНЛ 32-летний форвард отдал три голевые передачи в 15-ти встречах. Команда Дмитрия Парфенова оформила выход в РФПЛ на следующий сезон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 14:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 7 мая 2017, 23:39

      Милевский...............правильно сказал и ждём тебя в РФПЛ..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 16:33

      ну тосно конечно потрелет нервы нашим грандам в следующем сезоне, по игре похожи на оренбург

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Боцман59rus 7 мая 2017, 19:00

      вроде бы базируются в Великом Новгороде, мало чё знаю о клубе кроме их тренеров

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 мая 2017, 15:51

      "Тосно" с успехом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 мая 2017, 14:59

      Проссал такую карьеру перспективную...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Karpathian 7 мая 2017, 23:38

      Брат ты не прав , что он просал..........не знаешь нюансов а я вот знаю и как бы его жизнь не била , желаю ему успеха......

      1
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Karpathian 8 мая 2017, 12:47

      скорее пробухал)

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2017, 19:19

      бесспорно, успеха ему.

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