Милевский: «Вызовут в сборную или нет – не мне решать. Я просто рад, что мы вышли в Премьер-лигу»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился отношением к отсутствию вызовов в сборную Украины. Последний матч футболиста за национальную команду датирован октябрем 2012 года.

«Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня все складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.

Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы все-таки вышли в Премьер-лигу и выполнили поставленную задачу», — сказал футболист.

Милевский перешел в «Тосно» в августе 2016 года из молдавской «Конкордии». В текущем сезоне ФНЛ 32-летний форвард отдал три голевые передачи в 15-ти встречах. Команда Дмитрия Парфенова оформила выход в РФПЛ на следующий сезон.