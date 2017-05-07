Глушаков: «Если выиграем чемпионат, это будет наша общая с дядей победа. Жаль, что он не дождался»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что посвятит победу в чемпионате России своему дяде, который ушел из жизни в марте.

«Сорок дней пролетели незаметно. Не верится, что его нет. Даже не подберешь добрых настоящих слов. Это был добрый друг, душевный человек. Огромную роль сыграл в моем становлении. Можно сказать, играю в футбол благодаря дяде. И родители всегда говорили про дядю, мол, это пример. Говорили, тебе надо стремиться так же играть, как он. Я и стремился. Может, чуть хуже получается. Приятно было поиграть с его друзьями. Все говорят, мы почти чемпионы. Если это случится, то будет наша общая победа. Жаль, что дядя не дождался», – сказал 30-летний футболист.

В нынешнем сезоне Глушаков забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах. Команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко для завоевания чемпионства.