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  • Глушаков: «Если выиграем чемпионат, это будет наша общая с дядей победа. Жаль, что он не дождался»

Глушаков: «Если выиграем чемпионат, это будет наша общая с дядей победа. Жаль, что он не дождался»

7 мая 2017, 14:38
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что посвятит победу в чемпионате России своему дяде, который ушел из жизни в марте.

«Сорок дней пролетели незаметно. Не верится, что его нет. Даже не подберешь добрых настоящих слов. Это был добрый друг, душевный человек. Огромную роль сыграл в моем становлении. Можно сказать, играю в футбол благодаря дяде. И родители всегда говорили про дядю, мол, это пример. Говорили, тебе надо стремиться так же играть, как он. Я и стремился. Может, чуть хуже получается. Приятно было поиграть с его друзьями. Все говорят, мы почти чемпионы. Если это случится, то будет наша общая победа. Жаль, что дядя не дождался», – сказал 30-летний футболист.

В нынешнем сезоне Глушаков забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах. Команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко для завоевания чемпионства.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (8)
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NEON-SM
1494159183
Самое интересное что ровно год назад в этот день лестер смотря по телевизору как их соперник потерял очки стал чемпионом, призабавно если спустя год день в день точно так же спартак станет чемпионом страны
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LeXxX282828
1494160324
Молодец,Денис!!!
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vladimir-7
1494163565
А он болел за Спартак? Ты сам не болел за Спартак, пока тебя не выгнали из Локомотива.
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Игорь В
1494166524
Ваще не любли Спартак, но с удовольствием поздравлюх всех адекватов-поросят с Чемпионством. Больше всех этого заслужили верные болелы!! Сколько же можно?? Респект от болелы коней!!
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Ден340
1494179956
Все Чемпионы!!!!!
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Диктор
1494180571
Вы чемпионы.
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