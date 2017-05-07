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    Глушаков: «Если выиграем чемпионат, это будет наша общая с дядей победа. Жаль, что он не дождался»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что посвятит победу в чемпионате России своему дяде, который ушел из жизни в марте.

    «Сорок дней пролетели незаметно. Не верится, что его нет. Даже не подберешь добрых настоящих слов. Это был добрый друг, душевный человек. Огромную роль сыграл в моем становлении. Можно сказать, играю в футбол благодаря дяде. И родители всегда говорили про дядю, мол, это пример. Говорили, тебе надо стремиться так же играть, как он. Я и стремился. Может, чуть хуже получается. Приятно было поиграть с его друзьями. Все говорят, мы почти чемпионы. Если это случится, то будет наша общая победа. Жаль, что дядя не дождался», – сказал 30-летний футболист.

    В нынешнем сезоне Глушаков забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах. Команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко для завоевания чемпионства.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.05.2017 14:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 21:09

      Вы чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +48

      Ден340 7 мая 2017, 20:59

      Все Чемпионы!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 7 мая 2017, 17:15

      Ваще не любли Спартак, но с удовольствием поздравлюх всех адекватов-поросят с Чемпионством. Больше всех этого заслужили верные болелы!! Сколько же можно?? Респект от болелы коней!!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2017, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А он болел за Спартак? Ты сам не болел за Спартак, пока тебя не выгнали из
      Локомотива.

      -9
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > vladimir-7 7 мая 2017, 16:51

      Его дядя как бы играл даже за Спартак)

      6
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 7 мая 2017, 15:32

      Молодец,Денис!!!

      8
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > LeXxX282828 7 мая 2017, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Симулянт он, а не молодец! Левый же пеналь на нем поставили!

      -8
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 15:13

      Самое интересное что ровно год назад в этот день лестер смотря по телевизору как их соперник потерял очки стал чемпионом, призабавно если спустя год день в день точно так же спартак станет чемпионом страны

      7
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