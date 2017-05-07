Ярмоленко: «Если останусь в «Динамо» – не разочаруюсь. Это клуб, о котором мечтал с детства»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал возможность перехода в другой чемпионат.

«Да, желание поиграть в сильном чемпионате есть. Но если останусь в «Динамо» – не разочаруюсь. Это клуб, о котором мечтал с детства. У меня же так было. Кто-то хотел попасть в «Барселону», «Баварию» или «Манчестер Юнайтед», а я грезил «Динамо». И вот я здесь. Я люблю футбол и уже научился получать удовольствие от того, что есть здесь и сейчас. Где бы ни играл, буду отдавать тренировкам и матчам все силы. Пока те силы у меня будут.

Пример Евгения Коноплянки чем-то показательный? Да. Начал немного по-другому воспринимать ситуацию. Здесь ты вроде в порядке, все получается. Но когда переезжаешь в другую страну, с другим менталитетом, с другим образом мышления людей, с другим восприятием футбола, эту специфику надо учитывать. Дома можем сыграть слабо, и нам это простят. В топ-чемпионатах все несколько иначе. Не так уж легко там себя проявить. Но я к этим трудностям готов. Люблю работать, получаю от своей работы удовольствие.

Слухи об интересе «Валенсии»? Я таких вещей не комментирую. Когда трансферное окно откроется, сядем с президентом клуба, агентом и будем обсуждать, как жить дальше. А пока все это – пустые разговоры», – сказал 27-летний Ярмоленко.

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины забил десять голов и отдал шесть голевых передач в 28-ти матчах.