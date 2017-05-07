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    Аленичев может стать главным тренером «Кайрата»

    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может возглавить «Кайрат», сообщает «Спорт-Эксперсс». По версии источника, кандидатура россиянина будет для казахстанской команды основной в случае отставки нынешнего тренера Кахабера Цхададзе.

    После 12-ти туров национального чемпионата «Кайрат» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидера «Астаны» составляет пять очков.

    Экс-игрок «Порту» возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2017 12:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 10:43

      А контейнер для доставки "багажа" заказали уже?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 мая 2017, 21:26

      Развалит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2017, 17:57

      Ну и хорошо. Может быть там дадут поработать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 16:18

      забрал бы багаж в спартаке, чё он там пылиться и добро пожаловать в казахстан для заката карьеры, лучше бы в чемпионшип какой, чем туда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      kokezhan 7 мая 2017, 16:17

      Если хотите чтобы футбол прогрессировал в Казахстане,не надо связвываться россискими трененарами.Они у себя ни одной команде ума дать не могут.Кто лучшие команды тренерует в россии:ТУРКМЕН,румын,италянец да беларус.Аленичев тренировал бы до сих Спартак,он был бы кандидат на вылет в ФНЛ..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша > kokezhan 7 мая 2017, 17:40

      Так-то первый титул этого сезона русский взял - Семин. Есть еще Шалимов, Семак...Да и Бердыев с Гончаренко тоже наши.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 15:44

      Кайрату надо приглашать Дмитрия Аленичева!
      У Дмитрия Аленичева есть желание поработать главным и показать с Кайратом результат!
      Пусть Дмитрий Аленичев поработает и порадует нас своими достижениями с Кайратом!
      В Кайрате Дмитрий Аленичев будет рвать и метать, чтобы всем доказать, что его зря ОТСТАВИЛИ из Спартака.
      Так что Кайрату есть все основания приглашать на пост главного Дмитрия Аленичева!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 мая 2017, 13:37

      А смысл? Всего 5 очков, чемпионат только начался. Хотя Аршавин же там, а значит будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 мая 2017, 13:14

      А чего, больше никто не согласился?

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 мая 2017, 13:09

      Вот это бомба!

      1
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 7 мая 2017, 13:03

      Удачи!

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