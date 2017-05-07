Аленичев может стать главным тренером «Кайрата»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может возглавить «Кайрат», сообщает «Спорт-Эксперсс». По версии источника, кандидатура россиянина будет для казахстанской команды основной в случае отставки нынешнего тренера Кахабера Цхададзе.
После 12-ти туров национального чемпионата «Кайрат» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидера «Астаны» составляет пять очков.
Экс-игрок «Порту» возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016.
Источник: «Спорт-Экспресс»