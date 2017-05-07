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Аленичев может стать главным тренером «Кайрата»

7 мая 2017, 12:56
12

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может возглавить «Кайрат», сообщает «Спорт-Эксперсс». По версии источника, кандидатура россиянина будет для казахстанской команды основной в случае отставки нынешнего тренера Кахабера Цхададзе.

После 12-ти туров национального чемпионата «Кайрат» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидера «Астаны» составляет пять очков.

Экс-игрок «Порту» возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кайрат Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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Mahone
1494151001
Ждем тебя в Алматы!!!!!!!!! Приезжай
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Sergey9999
1494151403
Удачи!
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Сильвербой
1494151741
Вот это бомба!
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alexis02lion
1494153441
А смысл? Всего 5 очков, чемпионат только начался. Хотя Аршавин же там, а значит будет интересно.
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Popularov
1494161073
Кайрату надо приглашать Дмитрия Аленичева! У Дмитрия Аленичева есть желание поработать главным и показать с Кайратом результат! Пусть Дмитрий Аленичев поработает и порадует нас своими достижениями с Кайратом! В Кайрате Дмитрий Аленичев будет рвать и метать, чтобы всем доказать, что его зря ОТСТАВИЛИ из Спартака. Так что Кайрату есть все основания приглашать на пост главного Дмитрия Аленичева!
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kokezhan
1494163071
Если хотите чтобы футбол прогрессировал в Казахстане,не надо связвываться россискими трененарами.Они у себя ни одной команде ума дать не могут.Кто лучшие команды тренерует в россии:ТУРКМЕН,румын,италянец да беларус.Аленичев тренировал бы до сих Спартак,он был бы кандидат на вылет в ФНЛ..
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NEON-SM
1494163103
забрал бы багаж в спартаке, чё он там пылиться и добро пожаловать в казахстан для заката карьеры, лучше бы в чемпионшип какой, чем туда
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OfaZavr
1494169069
Ну и хорошо. Может быть там дадут поработать.
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paracetamol
1494181583
Развалит.
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momwig_
1494402229
А контейнер для доставки "багажа" заказали уже?..
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