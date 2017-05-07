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  • Ахметов: «Поздравляю всех болельщиков с десятым чемпионством «Шахтера»

Ахметов: «Поздравляю всех болельщиков с десятым чемпионством «Шахтера»

7 мая 2017, 11:40
1

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил донецкий клуб с очередным чемпионством в Украине. Напомним, что команда Паулу Фонсеки гарантировала себе первое место в турнирной таблице за четыре тура до конца сезона.

«Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков «Шахтера» с десятым чемпионством!

Третий год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде, – это достойно самых громких аплодисментов.

Сегодня мы держим в руках золотые медали. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто отдал свои силы, работал 24 часа в сутки, чтобы выиграть чемпионство. Главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке, его помощникам, всем нашим футболистам за яркую, красивую, чемпионскую игру – спасибо, ребята!

Спасибо докторам, массажистам, всему коллективу футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам! Не опускаем руки ради вас, играем для вас и ставим перед собой самые амбициозные цели», – сообщил Ахметов.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Плей-офф Шахтер
Комментарии (1)
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Mahone
1494147551
Молодцы!!!!!!!!
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