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    Игорь Шевченко: «Чтобы остаться в РФПЛ, мы должны побеждать в оставшихся играх»

    Нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко отметил важность победы над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Напомним, что этот результат позволил тульской команде набрать 24 очка и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице.

    – Как-то отразилось на игре то обстоятельство, что предыдущий матч в Уфе прошел на искусственном поле?

    – Мы попали в очень сложный график, в котором еще не были. С учетом матча против «Уфы» за неделю провели три встречи. Возможно, во встрече с уфимцами нам не хватило свежести. При равной игре в концовке пропустили нелепый гол, удача отвернулась от нас. C «Ростовом» была обратная ситуация. Судьба вернула нам должок, отдельно отмечу игру Владимира Габулова, который вытащил два «мертвых» мяча.

    – Матч с «Ростовом» один из самых эмоциональных в весенней части чемпионата?

    – Думаю, матчи с «Крыльями» и «Ростовом» одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед.

    – После этой победы «Арсенал» вернулся в гонку за выживание?

    – Если бы не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в Премьер-лиге.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    07.05.2017 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 мая 2017, 12:27

      Дерзайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 7 мая 2017, 11:19

      Есть шанс зацепиться за зону переходных игр.

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