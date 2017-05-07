Игорь Шевченко: «Чтобы остаться в РФПЛ, мы должны побеждать в оставшихся играх»

Нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко отметил важность победы над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Напомним, что этот результат позволил тульской команде набрать 24 очка и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице.

– Как-то отразилось на игре то обстоятельство, что предыдущий матч в Уфе прошел на искусственном поле?

– Мы попали в очень сложный график, в котором еще не были. С учетом матча против «Уфы» за неделю провели три встречи. Возможно, во встрече с уфимцами нам не хватило свежести. При равной игре в концовке пропустили нелепый гол, удача отвернулась от нас. C «Ростовом» была обратная ситуация. Судьба вернула нам должок, отдельно отмечу игру Владимира Габулова, который вытащил два «мертвых» мяча.

– Матч с «Ростовом» один из самых эмоциональных в весенней части чемпионата?

– Думаю, матчи с «Крыльями» и «Ростовом» одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед.

– После этой победы «Арсенал» вернулся в гонку за выживание?

– Если бы не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в Премьер-лиге.