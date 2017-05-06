Джикия: «Спартаку» все равно, как «Зенит» сыграет с «Тереком». Хотим стать чемпионами в Перми»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что команда одержала важную победу над «Томью» (1:0) в рамках 27-го тура РФПЛ. При этом игрок подчеркнул, что красно-белых не интересует результат «Зенита» в завтрашней встрече с «Тереком».

Напомним, что в случае потери очков сине-бело-голубыми в поединке с грозненцами подопечные Массимо Карреры станут чемпионами. Если же петербуржцы победят, «Спартаку» в оставшихся трех играх будет достаточно набрать одно очко для завоевания титула.

«Что сказал Карерра после матча? Ничего особенного он не сказал, завтра будем разбираться.

Не получилось больше забить, хотя были хорошие моменты, но главное, что заработали три очка. У них была пара моментов, но все равно мы контролировали игру и заслуженно победили. Да, могли сыграть лучше.

Нам без разницы, как «Зенит» сыграет. Мы не смотрим их игры, отталкиваемся от себя, хотим стать чемпионами в Перми. Не буду смотреть их игру», – сказал Джикия.