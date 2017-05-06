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  • Джикия: «Спартаку» все равно, как «Зенит» сыграет с «Тереком». Хотим стать чемпионами в Перми»

Джикия: «Спартаку» все равно, как «Зенит» сыграет с «Тереком». Хотим стать чемпионами в Перми»

6 мая 2017, 22:47
7

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что команда одержала важную победу над «Томью» (1:0) в рамках 27-го тура РФПЛ. При этом игрок подчеркнул, что красно-белых не интересует результат «Зенита» в завтрашней встрече с «Тереком».

Напомним, что в случае потери очков сине-бело-голубыми в поединке с грозненцами подопечные Массимо Карреры станут чемпионами. Если же петербуржцы победят, «Спартаку» в оставшихся трех играх будет достаточно набрать одно очко для завоевания титула.

«Что сказал Карерра после матча? Ничего особенного он не сказал, завтра будем разбираться.

Не получилось больше забить, хотя были хорошие моменты, но главное, что заработали три очка. У них была пара моментов, но все равно мы контролировали игру и заслуженно победили. Да, могли сыграть лучше.

Нам без разницы, как «Зенит» сыграет. Мы не смотрим их игры, отталкиваемся от себя, хотим стать чемпионами в Перми. Не буду смотреть их игру», – сказал Джикия.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Амкар-Пермь Джикия Георгий
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ufos73
1494102063
Каррера ни чего не сказал, пи*дил всех молча!
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Bivaliy67
1494104549
Кто-то там про 1:0 постоянные у Зенита вещал...
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Йогурт Мэн
1494114532
Будьте вежливы!
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батог
1494136556
Джикия молодец, чаще издали лупить надо! Удар-то классный!
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NEON-SM
1494137254
и это правильно, даже немножко хочется чтоб зенит взял очки, а с амкаром победить, чтоб увидеть радость на поле, а не по телеку
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Mahone
1494150054
Разницы нет,может в Перми даже лучше будет,на поле отпразную!!!!!!!
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