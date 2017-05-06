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    Гришин – о Чалове: «Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет»

    Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин отметил игру нападающего Федора Чалова в матче 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0), в котором ему удалось отметиться голом. По мнению специалиста, что того, чтобы 19-летний игрок продолжал прогрессировать, ему нужно чаще доверять место в основном составе армейцев.

    «Чалов забивает регулярно – и за дубль, и за основную команду стал. Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет, но надо, чтобы она играла стабильно. Если он получает не так много игрового времени и забивает, наверное, его можно назвать форвардом основного состава. По-моему, он меньше всех по времени сыграл в матчах, но состав определяет главный тренер.

    «Амкар» закрылся и ЦСКА было сложно преодолеть оборону, где девять человек обороняется. Хорошо, что Чалов забил этот гол и игра раскрылась. В итоге закономерная победа армейцев», – сказал Гришин.

    Гол в ворота пермяков стал для Чалова вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее ему удалось поразить ворота «Уфы».(2:0) в 24-м туре.

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2017 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 7 мая 2017, 00:29

      Уралу не забивал разве на домашней арене, когда 4:0, что ли выиграли?

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша > PFC CSKA MOSCOW 7 мая 2017, 11:46

      Да, и гол Уралу забил, и Траоре голевой пас отдал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > виктоша 7 мая 2017, 11:52

      Это не второй, а третий его гол.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 6 мая 2017, 19:45

      Как бы не перехвалить, а то столько талантов, только на выходе одни неуклюжие миллионеры к 25 годам.

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