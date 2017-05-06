Гришин – о Чалове: «Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет»

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин отметил игру нападающего Федора Чалова в матче 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0), в котором ему удалось отметиться голом. По мнению специалиста, что того, чтобы 19-летний игрок продолжал прогрессировать, ему нужно чаще доверять место в основном составе армейцев.

«Чалов забивает регулярно – и за дубль, и за основную команду стал. Только порадоваться можно, что у нас хорошая молодежь растет, но надо, чтобы она играла стабильно. Если он получает не так много игрового времени и забивает, наверное, его можно назвать форвардом основного состава. По-моему, он меньше всех по времени сыграл в матчах, но состав определяет главный тренер.

«Амкар» закрылся и ЦСКА было сложно преодолеть оборону, где девять человек обороняется. Хорошо, что Чалов забил этот гол и игра раскрылась. В итоге закономерная победа армейцев», – сказал Гришин.

Гол в ворота пермяков стал для Чалова вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее ему удалось поразить ворота «Уфы».(2:0) в 24-м туре.