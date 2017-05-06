РФПЛ. Гол Промеса принес «Спартаку» минимальную победу над «Томью»

В поединке 27-го тура РФПЛ «Спартак» с минимальным счетом одолел «Томь». Три очка красно-белым принес хавбек Квинси Промес, реализовавший пенальти на 15-й минуте матча, назначенный за фол против полузащитника Дениса Глушакова.

За три тура до конца чемпионата спартаковцы набрали 63 очка. Для завоевания титула в оставшихся играх им достаточно заработать один балл.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, И. Попов (Джано, 58), Промес, Зе Луиш (Адриано, 62).

Томь: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Чуперка, Пугин, А. Попов, Гвинейский (Большунов, 70), Сасин (Салахутдинов, 84), Голышев, Соболев.

Предупреждения: нет – А. Попов, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33.

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