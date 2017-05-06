Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. Гол Промеса принес «Спартаку» минимальную победу над «Томью»

РФПЛ. Гол Промеса принес «Спартаку» минимальную победу над «Томью»

6 мая 2017, 20:52
56

В поединке 27-го тура РФПЛ «Спартак» с минимальным счетом одолел «Томь». Три очка красно-белым принес хавбек Квинси Промес, реализовавший пенальти на 15-й минуте матча, назначенный за фол против полузащитника Дениса Глушакова.

За три тура до конца чемпионата спартаковцы набрали 63 очка. Для завоевания титула в оставшихся играх им достаточно заработать один балл.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, И. Попов (Джано, 58), Промес, Зе Луиш (Адриано, 62).

Томь: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Чуперка, Пугин, А. Попов, Гвинейский (Большунов, 70), Сасин (Салахутдинов, 84), Голышев, Соболев.

Предупреждения: нет – А. Попов, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Томь
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
uBaH_
1494093281
С Победой Красно Белые ;)
Ответить
VVM1964
1494093410
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ ! НЕ УБЕДИТЕЛЬНО , ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ , НО ЭТО 3 ОЧКА . ( КАРРЕРА УШЕЛ РАЗЪЯРЕННЫЙ - СЕЙЧАС НАВЕШАЕТ ... И ПОДЕЛОМ )
Ответить
Fancyfall
1494093471
надо лучше играть самим, а не давать играть сопернику... три очка взяли, хорошо. с победой!
Ответить
mialkov
1494093574
Какие-то грустные наши три очка... Но, победа есть победа. Вперед к чемпионству!
Ответить
Диктор
1494093601
Ну вот и осталось одно очко до заветного чемпионства.Всех красно белых с победой.
Ответить
Бриг
1494093830
Спартак давно мечтал о таких пенальти. Что ж - можно поздравить. А что будет в ЛЧ?
Ответить
Snerg
1494094196
бедолаги питерские хорош стонать))) вы сами еле еле выиграли у этих школьников)
Ответить
zenit2012
1494094446
да уж...чемпион))) в 16 лет и палка стреляет!)))
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1494094660
Всё нормально,Спартак чемпион,осталось ещё к лиге чемпионов усилиться маленько.
Ответить
Cant Stop
1494094935
Томь заслужила ничью!
Ответить
Главные новости
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+