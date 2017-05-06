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    РФПЛ. Гол Промеса принес «Спартаку» минимальную победу над «Томью»

    В поединке 27-го тура РФПЛ «Спартак» с минимальным счетом одолел «Томь». Три очка красно-белым принес хавбек Квинси Промес, реализовавший пенальти на 15-й минуте матча, назначенный за фол против полузащитника Дениса Глушакова.

    За три тура до конца чемпионата спартаковцы набрали 63 очка. Для завоевания титула в оставшихся играх им достаточно заработать один балл.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

    Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, И. Попов (Джано, 58), Промес, Зе Луиш (Адриано, 62).

    Томь: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Чуперка, Пугин, А. Попов, Гвинейский (Большунов, 70), Сасин (Салахутдинов, 84), Голышев, Соболев.

    Предупреждения: нет – А. Попов, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 20:52
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2017, 10:14

      С победой Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 мая 2017, 23:09

      Мальчишки из Томска бились как могли.Молодцы.Петраков даже из такого материала умудряется формировать коллектив.А среди томской молодёжи есть и перспективные ребята.Удачи им!Ну а Спартак остался всё таким же "весёлым" клубом.На мой взгляд дело только в психологии.Не настроились должным образом.Тем более после того как кипер томичей чудесно сыграл в рамке и не дал реализовать всё что москвичи создали,Спартак и поник,занервничал.Так что Каррере необходимо на мой взгляд подтянуть в психологической подготовке команды.С игрой же всё более-менее ровно.Немного усилиться и можно пробовать свои силы в Европе.С победой Спартак!

      3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 мая 2017, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Томь заслужила ничью!

      -4
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН > Cant Stop 6 мая 2017, 21:48

      Скажи чем? только честно!Игрой...никто не видел игры на ничью...чисто случайно могла забить как говорят на дуру)))

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Cant Stop 7 мая 2017, 09:37

      они по воротам пару раз ударили, какая ничья, спасибо вратарю, спартак даже не убедительно играя мог разгромить, просто мяч не летел

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > FC ЖИЛЬДУН 8 мая 2017, 16:38

      рвали фланги обводили смотрелись не хуже

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > NEON-SM 8 мая 2017, 16:39

      по твоей логике спартаку в ЛЧ делать нечего ибо 1 гол с пенальти в ворота Томь-2 показатель отстойности команды

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 6 мая 2017, 21:17

      Всё нормально,Спартак чемпион,осталось ещё к лиге чемпионов усилиться маленько.

      8
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 мая 2017, 21:14

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      да уж...чемпион))) в 16 лет и палка стреляет!)))

      -7
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК > zenit2012 6 мая 2017, 21:35

      Дебилоид!!!А ты про свою команду всё знаешь??? Когда и сколько,был перерыв???Сынок!!!

      5
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Mishanj 6 мая 2017, 21:38

      в 90-х годах только СПАРТАК был финансово стабилен...вот и результат

      -1
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 21:41

      запомни у спартака не было никогда государства за спиной! всю историю были только частники

      7
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > ВасяК 6 мая 2017, 21:41

      ВАСЯ, после последнего чемпионства точно не 16 лет!))) Девочка ты наша)))

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 6 мая 2017, 21:45

      в 90-х годах государство не способно было управлять страной, а каком футболе можно говорить. У Спартака был сильный спонсор, вот и выдали серию... Спорт без спонсоров сложно настроить...

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 22:15

      я тебе говорю за всю историю) , а ты мне опять о каких там там годах). вот у вас спонсор большой причем очень большой , а толку?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 22:17

      зачем ты вспоминаешь про 16 лет? твой зенит был 53 года без чемпионства))), вдумайся только в цифру))))эту! это уж точно постыдней)

      5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > zenit2012 6 мая 2017, 22:21

      Зато с момента основания до чемпионства 59 лет. Потом еще перерыв на 23 года. Когда газовую трубу подключили, то хоть на одну звездочку наковыряли.

      2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > zenit2012 7 мая 2017, 07:59

      Какой спонсор? Если ты про Лукойл, то он спонсор Спартака с 2000 года...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 6 мая 2017, 21:09

      бедолаги питерские хорош стонать))) вы сами еле еле выиграли у этих школьников)

      6
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 6 мая 2017, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит забил два гола с игры! И это забил проблемный Зенит!!!)))

      -7
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 21:18

      твой зенит---- он не проблемный ))). он просто никчемный))) забил два с игры)? я просто не смотрю дно-зенит мне он не интересен),, зато прессе опять мусировали что зениту опять судьишка помогал даже против школьников)

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 6 мая 2017, 21:20

      Рекомендую посмотреть, самому вникнуть, а потом делать выводы. Я например игру Спартака с Томью посмотрел и делаю выводы уже свои, а не с подачи желтой прессы)))

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 21:26

      как тебе обьяснить мне не интересен зенит))) я не собираюсь на него смотреть и тем более болеть в еврокубках)....вы же орете , а не мы что вы самые сильные и у вас самый сильный состав))),зато обосрались везде где могли)) вот тебе об этом надо задуматься)), а не гордиться тем что мальшкам забили 2 гола с игры)

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 6 мая 2017, 21:28

      Я за красивый футбол! Зенит сейчас проблемный поэтому он второй... Одно настораживает, что проблемный Зенит на втором месте, это уровень нашего РФПЛ. Зениту с такой игрой нужно быть на месте 5-м.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > zenit2012 6 мая 2017, 21:31

      Ты Урал и Оренбург вспомни как судья вам победы принес, Сначала следил бы за своим клубом а потом критиковал бы другие овощ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Челнинец 6 мая 2017, 21:33

      Я, то смотрел, а ты смотрела?

      -2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > zenit2012 6 мая 2017, 21:34

      после 3 удаления только твой сранный клуб смог забить Уралу!"

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 21:38

      я вообще предполагаю) что зенит возращается к своим корням))) , но не буду утверждать --посмотрим

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Mishanj 6 мая 2017, 22:47

      все о чем спорим говорит только о том что у нас либо чемп продажный либо работать не умеют..все споры про судей кто кому помог или утопил..это трындец.когда уже будем обсуждать как одна команда переиграла другую и самих игроков которые виновны в победе или проигрыше

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 7 мая 2017, 00:17

      Сам веришь своим словам))) Зенит последние 10 лет в тройке лучших!!!

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Челнинец 7 мая 2017, 00:17

      я с женщинами не спорю!)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 7 мая 2017, 01:48

      эра только начинается) каждый год и хуже и хуже). а зачем ты мне минусуешь? я тебе еще не одного не поставил)))... а что ыт молчишь про 53 годы зенита без чемпионства)

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 мая 2017, 21:08

      Конечно молодцы что движутся к победе ............но честно по совести , ничего не светит в лиге чемпионов , это моё мнение , если кого обидел , извините.....

      0
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > ВЛАДИВОСТОК 6 мая 2017, 21:09

      В Рашке нету команд которые на что то способны в лч)

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > ВЛАДИВОСТОК 6 мая 2017, 21:11

      а кому светит? цска или зениту)) вы когда такие комментарии даете вы хоть задумайтесь зачем такое нести? что цска или зенит лучше играет? лишь бы че ляпнуть не подумавши

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 21:07

      томь реально молодцы, но всё-таки победа за нами! для сравнения: ростов проиграл арсеналу, хотя моментов создал много.

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 21:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак давно мечтал о таких пенальти. Что ж - можно поздравить. А что будет в ЛЧ?

      -5
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Бриг 6 мая 2017, 21:13

      зенит весь сезон на таких пенальтях)) и ты не ноешь! посмотри эпизод еще раз бедро защитник выставил перед глушаковым . а не стоял заранее. так что формально это пенальти...

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Бриг 6 мая 2017, 21:24

      А что вообще нашим командам можно ловить в ЛЧ?
      Что ловить Зениту, который не может играть с Анжи? Что ловить ЦСКА, который в решающем матче разбазаривает на первых секундах голы, а потом ещё Васин только сам не забил,а так всё сделал,чтобы получить...

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Бриг 6 мая 2017, 21:32

      Не всегда же Зениту такие пенальти бить!

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 мая 2017, 21:03

      Хотел бы поблагодарить Томь,которая терпит крах с точки зрения-финансов и делает ставку на ни кому не известных игроков,где не самая лучшая атмосфера в раздевалке,но команда не опускает рук и в прямом смысле этого слова борется,как может!!!

      6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > KingRey21 6 мая 2017, 21:33

      а мне наоборот кажется что у них в раздевалке наоборот все хорошо, особо не парятся что вылетают а просто играют в футбол и стараются показать себя чтоб уже другие клубы их приобрели!

      2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Челнинец 6 мая 2017, 22:35

      мне кажется при постоянных поражениях вряд ли может быть хорошая атмосфера и думаю,что не улучшается при таких обидных поражениях,как сегодня!!!

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