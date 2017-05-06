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Ловчев: «При Луческу в «Зените» нет ни коллектива, ни игры»

6 мая 2017, 12:40
28

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению Ловчева, никто из футболистов петербургской команды не прогрессирует под руководством румынского специалиста.

«Зенит» совсем растерянный сейчас. Петржела передавал Адвокату перспективную команду, а тот, в свою очередь, оставил Спаллетти солидный чемпионский коллектив. Боаш принял звездный «Зенит» – с Халком, Витселем, Гараем. А вот Луческу будет передавать команду, которую надо собирать заново.

В начале сезона мне казалось, что перестройка «Зенита», ранее излишне зависимого от звезд, на коллективный футбол получится. Потому что, например, подобное получалось у Луческу в «Шахтере». Правда, менеджмент «Зенита», наверное, увидев на примере «Ростова», что результата можно добиваться и со средними игроками – за счет тренера, тоже пошел путем экономии.

Ушли Гарай, Витсель, Халк. Пришли Кокорин, Жирков, причем, из команды, которая в том сезоне вылетела из РФПЛ. Этой зимой, например, пришли Цаллагов и Молло – из команды, которая последние годы стоит на вылет. Разве это равноценная замена? Но ведь у Бердыева же получается в таких условиях делать результат. Значит надо спросить с тренера: «А что ты смог сделать?». Получается, что ничего. Этой весной «Зенит» только регрессировал – и индивидуально, и командно. Даже Жулиано, плоть от плоти игрок формации Луческу, за год превратился в середнячка. В итоге: ни коллектива, ни игры», – подчеркнул Ловчев.

Напомним, что за четыре тура до конца сезона «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Ловчев Евгений
Комментарии (28)
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Mahone
1494063891
Луческу сможет сплотить,дайте время,в Шахтере он создал какой коллектив? Не сразу же,а менять одного на другого-глупости,спец он хороший,дайте поработать человеку,Москва не сразу строилась,весь Союз поднимал
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Спартачелло
1494065600
Мир меняется! Все меняется! В этом весть мир. Суть нашей цивилизации. Нам нужен хлеб (картошка, солнце, свет.... Типа покушать) и да, конечно же, и зрелищ. Очень давно, люди выходили на арену и бились ради удовольствия толпы. Причем такое зрелище было жестоки, но решало многие социальные вопросы. ......... Пролог закончен ............. В том и суть где-то была идеология, на данный момент спорт - это шоу- бизнес, причем с бюджетом поболее Голливудских. .... Раньше спорт было другое, как выставка золото нации. Сейчас также... Должен быть еще и результат. При этом все средства неплохи. Дозволительные (прошу учесть). .... Мотивация.... Идеология.... --------- Это день Победы. С праздником господа. ГЫ. Прошу Серафимыч.... Критика очень важна, но только тогда она адекватна, когда конструктивна. Вас уважаю, вне зависимости от каких либо обстоятельств.
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sergun-kuk
1494068296
Вывод один - Уволить Луческу и разогнать полкоманды!!!
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elizaveta-285
1494069378
Надо, наверное, к Путину обращаться чтобы разобрался на что идут деньги из народного достояния - как рекламируют "Газпром". Команды нет - есть кучка зажравшихся игроков.....
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Спартачелло
1494069929
Своё мнение по Зениту. Пролог: Я болельщик Спартака. уже 28 лет из своих 41... Как раз моему старшему сыну 12 лет. Он раньше увидит триумф (уже) своей любимой команды. Он уличный пацан, со школы пришел, бросил свой чУмодан и побежал рубиться в футбол с соседним двором. Кто-то бегает в футболках Месси, кто С.Рональдо, а он в футболке Спартака, самый яркий. ------ Пролог закончен -------- И так вот уважение к компании Газпром будет именно тогда, когда государственная компания не будет покупать за 60 миллионов евро игроков, не будет строить стадионы, которые еще не успев выполнять свои функции уже превратилось в "КержаковеД" .... Несуразная тупость... Понимаю PR , рекламу... Но очень странный маркетинг, вернее антимаркетинг Кто-то перепутал, что "нужно и как надо делать" со страницей в конце как "Не надо делать" или делай если ты "Извращенец". ..... Жескач.... Временно закончен.... ТеРь.... Быт... Мой сын и его команда, ворот и поля не имеют. У них есть площадка, на место штанг ставят камушки. И.... бегают...Бьются... В азарте, с душой... Падают, ругаются, все колени в ссадинах и протерах... Каждый месяц нужны новые штаны. А когда подарил спартаковскую форму... Я подарил одни из самых главных эмоций в его жизни, он уже будет стариком, будут у него внуки, но этот момент он тоже будет помнить. И также будет помнить тот момент, когда в первый раз в его жизни его команда стала чемпионом! *** Я ничего плохого не говорил про Зенит. Но у чистого, душевного, молодого человека - это все... И Зенит.... Вызывает отторжение.... Гримасу.... За которую я наказал его на 10 минут чтобы такого больше не вытворял со своим лицом. Хвала, Всевышнему, наши дети умнее нас... И, надеюсь, когда они будут президентами, Газпрома, РФС и России, не будут создавать такую ситуацию, как происходит сейчас. Поставить ворота и вспахать поле для футбола, посадить газон стоит..... 10000 тысяч РУБЛЕЙ, да русских наших рублей, это даже полсекунды зарплаты нашей сборной. Ой простите за мой грех, смотрю в чужой карман. Скорее это камень в тот самый огород.Низы не могут, верхи не хотят. /// Анекдот в тему: "Какие проблемы есть в России? ДУРАКИ И ДОРОГИ... А вот самая тупая проблема, это когда одна проблема будет решать другую./// А то что проблема, надо развивать футбол, создавать идеология, это пока фантастика. Пока такого даже вообразить невозможно. Сама идея что Россия -чемпион мира по футболу, о_О_о, это ))) Тупость ))) Китайская поговорка: "Если тысячу раз говорить неправду, она становиться похожа на Правду". Тема канает уже пару тЫщу лет, зачем изобретать велосипед. ------------ Ум кончился ------- Началось: всеобщая любовь к Зениту. Сегодня, хотел пойти в кино с анонсом, раз в футболе мы..... Хоть в кулинарии будем.... Знаете... Блинчики с черной икрой или с квашенной капустой вкушаются одинаково, но вкуснее с капустой. господин Луческу известен опытом воспитания молодых бразильских игроков и потом продажей их за хорошие деньги в Европу. Неплохой менеджмент. да бабосы заработал клубу. Небось и часть делюги получил. Вот интересно, что они(руководители клуб) имели ввиду? Чернявых не покупают. Если победить, то значить задавит... Похвально, но на каждый болт землю для добывания газа, имеет свой винт. -------------- Надеюсь поняли ----------------- Я болельщик Спартака, со стажем. Сегодня матч, Спам - Томь, болеть буду ясно за кого, но с уважением к Томи, только потому, что молодые бьются, то что вообще выходят на поле уже круто. -------------- Эпилог -------------- Люди смотрят футбол и видят все. По Станиславскому "НЕ ВЕРЮ", актуально до сих пор. Нам с телика и с верхатуры стадиона "нам видно все ты так и знай". Итак.... Зенит - цирк уехал, клоуны остались.... Прости меня Господи, за такие слова. ----------------------- ГЫ. Стадион "Крестовский", "Зенит" - это плевок в душу и в будущее моего ребенка, всех пацанов бегающих на асфальте играя футбол.... Еще добавлю... До новых встреч.
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Павелий
1494070791
Ни коллектива, ни игры, ни нормальных болельщиков (их меньшинствО), ни грамотного менеджмента, ни нормального финансового аудита, ни чести, ни совести. Зачем нам в стране такой клуб, как Зенит?
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qwera 1969
1494071282
Абсолютно верно. Еще какой-то кредит доверия Луческу... Не понимаю!!!!
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Garrincha58
1494077267
причем здесь Луческу разве он покупает таких игрочишек(Кокорин Жирков Молло Цаллагов Новосельцев) да и никак не могут избавиться от Юсупова Нету вот и нету команды а кто в этом всем виноват я думаю и дураку понятно но никто не хочет это понять, а давно пора выгнать прочь из команды Дюкова и Митрофанова
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Kokmarov
1494090281
Ловчев часто правильно говорит, действительно команда была до прихода Халка, а сейчас кто-нибудь понимает , что делает Луческу, каждый матч новый состав...
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zenit2012
1494093719
Луческу не формат Зенит.
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