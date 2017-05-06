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    Ловчев: «При Луческу в «Зените» нет ни коллектива, ни игры»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению Ловчева, никто из футболистов петербургской команды не прогрессирует под руководством румынского специалиста.

    «Зенит» совсем растерянный сейчас. Петржела передавал Адвокату перспективную команду, а тот, в свою очередь, оставил Спаллетти солидный чемпионский коллектив. Боаш принял звездный «Зенит» – с Халком, Витселем, Гараем. А вот Луческу будет передавать команду, которую надо собирать заново.

    В начале сезона мне казалось, что перестройка «Зенита», ранее излишне зависимого от звезд, на коллективный футбол получится. Потому что, например, подобное получалось у Луческу в «Шахтере». Правда, менеджмент «Зенита», наверное, увидев на примере «Ростова», что результата можно добиваться и со средними игроками – за счет тренера, тоже пошел путем экономии.

    Ушли Гарай, Витсель, Халк. Пришли Кокорин, Жирков, причем, из команды, которая в том сезоне вылетела из РФПЛ. Этой зимой, например, пришли Цаллагов и Молло – из команды, которая последние годы стоит на вылет. Разве это равноценная замена? Но ведь у Бердыева же получается в таких условиях делать результат. Значит надо спросить с тренера: «А что ты смог сделать?». Получается, что ничего. Этой весной «Зенит» только регрессировал – и индивидуально, и командно. Даже Жулиано, плоть от плоти игрок формации Луческу, за год превратился в середнячка. В итоге: ни коллектива, ни игры», – подчеркнул Ловчев.

    Напомним, что за четыре тура до конца сезона «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2017 12:40
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 мая 2017, 21:01

      Луческу не формат Зенит.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 6 мая 2017, 20:04

      Ловчев часто правильно говорит, действительно команда была до прихода Халка, а сейчас кто-нибудь понимает , что делает Луческу, каждый матч новый состав...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 мая 2017, 16:27

      причем здесь Луческу разве он покупает таких игрочишек(Кокорин Жирков Молло Цаллагов Новосельцев) да и никак не могут избавиться от Юсупова Нету вот и нету команды а кто в этом всем виноват я думаю и дураку понятно но никто не хочет это понять, а давно пора выгнать прочь из команды Дюкова и Митрофанова

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Garrincha58 6 мая 2017, 21:41

      Согласен, что перечисленные игроки не самые сильные, даже слабые, но игроки покупаются с согласия ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА.Так Цалагова и Новосельцева взяли при Луческу.Согласен, что с Нету защиты НЕТУ, его давно нужно выставлять на трансфер!
      Молло лучше Кокорина, но румын не даёт ему играть
      Я уже писал- менеджмент в Зените НИКАКОЙ, вот причина всех бед!

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 6 мая 2017, 14:48

      Абсолютно верно. Еще какой-то кредит доверия Луческу... Не понимаю!!!!

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 6 мая 2017, 14:39

      Ни коллектива, ни игры, ни нормальных болельщиков (их меньшинствО), ни грамотного менеджмента, ни нормального финансового аудита, ни чести, ни совести. Зачем нам в стране такой клуб, как Зенит?

      -2
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      Рейтинг: +26

      Спартачелло 6 мая 2017, 14:25

      Своё мнение по Зениту.

      Пролог:
      Я болельщик Спартака. уже 28 лет из своих 41... Как раз моему старшему сыну 12 лет. Он раньше увидит триумф (уже) своей любимой команды. Он уличный пацан, со школы пришел, бросил свой чУмодан и побежал рубиться в футбол с соседним двором. Кто-то бегает в футболках Месси, кто С.Рональдо, а он в футболке Спартака, самый яркий.
      ------ Пролог закончен --------

      И так вот уважение к компании Газпром будет именно тогда, когда государственная компания не будет покупать за 60 миллионов евро игроков, не будет строить стадионы, которые еще не успев выполнять свои функции уже превратилось в "КержаковеД" .... Несуразная тупость...

      Понимаю PR , рекламу... Но очень странный маркетинг, вернее антимаркетинг Кто-то перепутал, что "нужно и как надо делать" со страницей в конце как "Не надо делать" или делай если ты "Извращенец".

      ..... Жескач.... Временно закончен....

      ТеРь.... Быт...

      Мой сын и его команда, ворот и поля не имеют. У них есть площадка, на место штанг ставят камушки. И.... бегают...Бьются... В азарте, с душой... Падают, ругаются, все колени в ссадинах и протерах... Каждый месяц нужны новые штаны. А когда подарил спартаковскую форму... Я подарил одни из самых главных эмоций в его жизни, он уже будет стариком, будут у него внуки, но этот момент он тоже будет помнить. И также будет помнить тот момент, когда в первый раз в его жизни его команда стала чемпионом!

      ***
      Я ничего плохого не говорил про Зенит. Но у чистого, душевного, молодого человека - это все... И Зенит.... Вызывает отторжение.... Гримасу.... За которую я наказал его на 10 минут чтобы такого больше не вытворял со своим лицом.

      Хвала, Всевышнему, наши дети умнее нас... И, надеюсь, когда они будут президентами, Газпрома, РФС и России, не будут создавать такую ситуацию, как происходит сейчас.

      Поставить ворота и вспахать поле для футбола, посадить газон стоит..... 10000 тысяч РУБЛЕЙ, да русских наших рублей, это даже полсекунды зарплаты нашей сборной. Ой простите за мой грех, смотрю в чужой карман. Скорее это камень в тот самый огород.Низы не могут, верхи не хотят. /// Анекдот в тему: "Какие проблемы есть в России? ДУРАКИ И ДОРОГИ... А вот самая тупая проблема, это когда одна проблема будет решать другую.///

      А то что проблема, надо развивать футбол, создавать идеология, это пока фантастика. Пока такого даже вообразить невозможно. Сама идея что Россия -чемпион мира по футболу, о_О_о, это ))) Тупость )))

      Китайская поговорка: "Если тысячу раз говорить неправду, она становиться похожа на Правду".

      Тема канает уже пару тЫщу лет, зачем изобретать велосипед.

      ------------ Ум кончился -------

      Началось: всеобщая любовь к Зениту.

      Сегодня, хотел пойти в кино с анонсом, раз в футболе мы..... Хоть в кулинарии будем....

      Знаете... Блинчики с черной икрой или с квашенной капустой вкушаются одинаково, но вкуснее с капустой.

      господин Луческу известен опытом воспитания молодых бразильских игроков и потом продажей их за хорошие деньги в Европу. Неплохой менеджмент. да бабосы заработал клубу. Небось и часть делюги получил. Вот интересно, что они(руководители клуб) имели ввиду? Чернявых не покупают. Если победить, то значить задавит... Похвально, но на каждый болт землю для добывания газа, имеет свой винт.

      -------------- Надеюсь поняли -----------------

      Я болельщик Спартака, со стажем. Сегодня матч, Спам - Томь, болеть буду ясно за кого, но с уважением к Томи, только потому, что молодые бьются, то что вообще выходят на поле уже круто.

      -------------- Эпилог --------------

      Люди смотрят футбол и видят все. По Станиславскому "НЕ ВЕРЮ", актуально до сих пор. Нам с телика и с верхатуры стадиона "нам видно все ты так и знай".

      Итак.... Зенит - цирк уехал, клоуны остались.... Прости меня Господи, за такие слова.

      -----------------------
      ГЫ.

      Стадион "Крестовский", "Зенит" - это плевок в душу и в будущее моего ребенка, всех пацанов бегающих на асфальте играя футбол....

      Еще добавлю... До новых встреч.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Спартачелло 6 мая 2017, 16:31

      ты умник дожил до 41 года и обосрись со своим спартаком почему же тогда у вас не играют свои воспитанники почему же ваши или сидят в Спартаке-2 а играют всякие Фернанды и Промесики с Луисами а то что Газпром тратит не твое свинячье дело если не знаешь сколько ваш Лукойл ворует у страны то заткнись и не вякай

      -1
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      Рейтинг: +222

      Зэб > Спартачелло 6 мая 2017, 16:31

      Эк тебя понесло.

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж > Спартачелло 6 мая 2017, 16:44

      чем ты так накачался,чтоб такую бредятину нести

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      раптор62 > Garrincha58 6 мая 2017, 16:46

      а сколько в зените играет своих воспитанников?

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > Garrincha58 6 мая 2017, 18:09

      ТЫ ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ БОЛЕЛА САМОЙ НОЮЩИЙ КОМАНДОЙ В СТРАНЕ ЧТО ТРЕНЕРИШКА ЧТО ИГРОЧИШКИ

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 6 мая 2017, 14:16

      Надо, наверное, к Путину обращаться чтобы разобрался на что идут деньги из народного достояния - как рекламируют "Газпром". Команды нет - есть кучка зажравшихся игроков.....

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > elizaveta-285 6 мая 2017, 18:10

      И ЕМУ В КАРМАН ИДУТ ОНИ ВСЕ ЗА ОДНО БАБЛО БАБЛО БАБЛО

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 6 мая 2017, 13:58

      Вывод один - Уволить Луческу и разогнать полкоманды!!!

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 мая 2017, 13:43

      там давно нет коллектива

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 6 мая 2017, 13:23

      Ловчеву слова не давать!

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