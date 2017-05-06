Ловчев: «При Луческу в «Зените» нет ни коллектива, ни игры»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев подверг критике главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению Ловчева, никто из футболистов петербургской команды не прогрессирует под руководством румынского специалиста.

«Зенит» совсем растерянный сейчас. Петржела передавал Адвокату перспективную команду, а тот, в свою очередь, оставил Спаллетти солидный чемпионский коллектив. Боаш принял звездный «Зенит» – с Халком, Витселем, Гараем. А вот Луческу будет передавать команду, которую надо собирать заново.

В начале сезона мне казалось, что перестройка «Зенита», ранее излишне зависимого от звезд, на коллективный футбол получится. Потому что, например, подобное получалось у Луческу в «Шахтере». Правда, менеджмент «Зенита», наверное, увидев на примере «Ростова», что результата можно добиваться и со средними игроками – за счет тренера, тоже пошел путем экономии.

Ушли Гарай, Витсель, Халк. Пришли Кокорин, Жирков, причем, из команды, которая в том сезоне вылетела из РФПЛ. Этой зимой, например, пришли Цаллагов и Молло – из команды, которая последние годы стоит на вылет. Разве это равноценная замена? Но ведь у Бердыева же получается в таких условиях делать результат. Значит надо спросить с тренера: «А что ты смог сделать?». Получается, что ничего. Этой весной «Зенит» только регрессировал – и индивидуально, и командно. Даже Жулиано, плоть от плоти игрок формации Луческу, за год превратился в середнячка. В итоге: ни коллектива, ни игры», – подчеркнул Ловчев.

Напомним, что за четыре тура до конца сезона «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.