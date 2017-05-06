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    Черчесов: «В восстановлении Дзагоева многое зависит от ЦСКА»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о шансах полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на участие в предстоящих больших турнирах в составе национальной команды. По его словам, все будет зависеть от медицинского штаба армейского клуба.

    – Еще один вопрос, связанный с постоянными травмами, – по Алану Дзагоеву. Очередной рецидив в матче с «Локомотивом» – и он был вынужден пропустить дерби.

    – Последний раз Дзагоев реально играл и зарекомендовал себя на большом турнире на чемпионате Европы в Польше и Украине. На ЧМ-2014 у него не было такой возможности, поскольку выходил только на замену. Евро-2016 вообще пропустил из-за травмы.

    – По сути, два последних больших турнира прошли мимо него.

    – Именно так. Сейчас, безусловно, очень многое зависит от ЦСКА. Как его восстанавливать? Рисковать ли в последних матчах или нет? Не хотелось бы, чтобы он пропускал второй большой турнир подряд. Учитывая мастерство хавбека, такой поворот событий стал бы для него самого очень досадным. При этом не сомневаюсь в профессионализме людей, работающих в армейском клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 мая 2017, 12:52

      Они из него все соки выжимают, потому что нормальных игроков на замену нету!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:32

      Давай Алан выздоравливай!!!!!!!!!!1 Думаю ты на сегодня лучший в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:13

      На дерби пришлось его Сашей Головиным заменять в опорной... А так здоровья Алану... Чтобы смог восстановиться к середине мая...

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