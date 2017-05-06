Гасилин: «Может быть, в следующем сезоне «Амкар» повторит сказку «Лестера»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин не думает о победе в российской Премьер-лиге и попадании в Лигу чемпионов. По его словам, в этом случае приходится рассчитывать на сказку «Лестера».

«Когда выиграет, трудно сказать. Но мы приложим все усилия. Может быть, в следующем сезоне повторим сказку «Лестера», – сказал Гасилин.

В составе «Амкара» футболист провел три матча, результативными действиями в которых не отметился. В рамках 27-го тура пермскому клубу предстоит встретиться с ЦСКА на своем поле в субботу, 6 мая, в 14:00 по московскому времени.