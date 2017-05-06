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    Гасилин: «Может быть, в следующем сезоне «Амкар» повторит сказку «Лестера»

    Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин не думает о победе в российской Премьер-лиге и попадании в Лигу чемпионов. По его словам, в этом случае приходится рассчитывать на сказку «Лестера».

    «Когда выиграет, трудно сказать. Но мы приложим все усилия. Может быть, в следующем сезоне повторим сказку «Лестера», – сказал Гасилин.

    В составе «Амкара» футболист провел три матча, результативными действиями в которых не отметился. В рамках 27-го тура пермскому клубу предстоит встретиться с ЦСКА на своем поле в субботу, 6 мая, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 06:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 10:25

      не не не, сказку лестера чуть не повторил ростов. лейпциг в германии, а у вас крепкая команда, но не чемпионская

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 мая 2017, 09:12

      Да ты, братуха, с дуба навернулся!
      Научись сначала один на один забивать, а потом мечтай...

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