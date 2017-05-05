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    Ирисметов: «Романцев – великий, но к 2001 году он от футболистов отдалился»

    Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов считает, что в современном российском футболе не хватает индивидуально сильных форвардов. По его словам, сейчас игроков загоняют под определенную тактическую схему, что мешает им показать свои сильные стороны.

    – В нынешнем чемпионате России Ирисметов образца 2001 года не затерялся бы?

    – Если бы мне помогали, то не затерялся бы. А помогать нужно любому нападающему, если он не Месси. Я же не Месси! Но таких, готовых брать на себя, сейчас мало. Форвард обязательно должен уметь двоих-троих обыграть. Я этого не боялся, а сейчас ребята, кажется, боятся. Всех загоняют под тактическую схему, не дают индивидуально расти. Нельзя нападающего ставить в рамки, он должен быть немного творцом. Вот взять сборную России. Кокорин, Смолов – вроде неплохие форварды, но не творцы. С другой стороны, может, с ними поговорить нужно как следует?

    – Думаете, это поможет?

    – «Спартаку» же помогло! Итальянец чем силен? Психологией! Важное умение – объединить команду, заставить игроков поверить в себя. Романцев – великий, но к 2001 году, например, он от футболистов отдалился – говорю на своем примере. Я очень хотел выходить на поле, хотел с ним поговорить, но мне никто ничего не объяснял. И чем больше проходило времени, тем хуже становилось настроение. В конце концов, руки опустились. А разговор ведь имеет огромное значение. Когда в «Анжи» пришел Гаджи Муслимович Гаджиев, он для меня нашел такие слова, что мне снова захотелось играть в футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 08:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2250

      kvm 5 мая 2017, 14:45

      чо за Жираф?

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 мая 2017, 13:40

      да с 85 года за спартак а Ирисметова не помните- странно

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 5 мая 2017, 10:10

      Чего-то сегодня главный ньюсмейкер Ирисметов, все равно завтра о нем опять забудут, не спартаковский это игрок.

      0
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 5 мая 2017, 08:56

      Болельщик Спартака с 85г., но такого как Ирисметов что то не помню.. Откуда их вытаскивают, таких случайных?

      2
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 > oyabun 5 мая 2017, 10:35

      Аналогично. Видимо - скамеечник. Еще берется что-то рассуждать о Романцеве

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > oyabun 5 мая 2017, 11:12

      я чуть поменьше болею конечно, но Ириса помню. шумихи тогда много было - он в чемпе узбеков наколотил около 30-ти голов и его Романцев лично призвал. А запомнился он разве что ударом через себя в ЛЧ с Баварией. потом резко пропал.

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > piligrim1986 5 мая 2017, 12:29

      Я тоже этот удар помню)

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      Рейтинг: +5879

      Павелий > oyabun 5 мая 2017, 13:55

      Я с 1995-го болею! Там их было несколько - Данишевский, Ирисметов, они на Кубке содружества-2001 особенно жгли.

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