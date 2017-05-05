Ирисметов: «Романцев – великий, но к 2001 году он от футболистов отдалился»

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов считает, что в современном российском футболе не хватает индивидуально сильных форвардов. По его словам, сейчас игроков загоняют под определенную тактическую схему, что мешает им показать свои сильные стороны.

– В нынешнем чемпионате России Ирисметов образца 2001 года не затерялся бы?

– Если бы мне помогали, то не затерялся бы. А помогать нужно любому нападающему, если он не Месси. Я же не Месси! Но таких, готовых брать на себя, сейчас мало. Форвард обязательно должен уметь двоих-троих обыграть. Я этого не боялся, а сейчас ребята, кажется, боятся. Всех загоняют под тактическую схему, не дают индивидуально расти. Нельзя нападающего ставить в рамки, он должен быть немного творцом. Вот взять сборную России. Кокорин, Смолов – вроде неплохие форварды, но не творцы. С другой стороны, может, с ними поговорить нужно как следует?

– Думаете, это поможет?

– «Спартаку» же помогло! Итальянец чем силен? Психологией! Важное умение – объединить команду, заставить игроков поверить в себя. Романцев – великий, но к 2001 году, например, он от футболистов отдалился – говорю на своем примере. Я очень хотел выходить на поле, хотел с ним поговорить, но мне никто ничего не объяснял. И чем больше проходило времени, тем хуже становилось настроение. В конце концов, руки опустились. А разговор ведь имеет огромное значение. Когда в «Анжи» пришел Гаджи Муслимович Гаджиев, он для меня нашел такие слова, что мне снова захотелось играть в футбол.