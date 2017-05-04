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    «Эвертон» и «Вест Бромвич» интересуются Достом, занимающим второе место в общем зачете «Золотой бутсы»

    Нападающий «Спортинга» Бас Дост летом может сменить клуб. По информации португальской газеты Correio de Manha, интерес к 27-ktnytve игроку проявляют «Эвертон» и «Вест Бромвич».

    В нынешнем сезоне Дост забил 34 гола и отдал шесть голевых передач в 40-ка встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

    В последних десяти встречах нападающий отправил в ворота соперников 14 мячей, что на гол больше, чем Лионель Месси и Роберт Левандовски.

    Общий зачет «Золотой бутсы-2017» (4 мая 2017):

    1. Лионель Месси, «Барселона» – 66 очков

    2. Бас Дост, «Спортинг» – 62

    3. Роберт Левандовски, «Бавария» – 56

    4. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Боруссия» – 54

    5. Андреа Белотти, «Торино» – 50

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 19:46
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