Гуидетти: «Бериццо сказал команде: «Один игрок «МЮ» стоит как 10 наших. Но это ничего не меняет»

Нападающий «Сельты» Джон Гуидетти пересказал наставление главного тренера Эдуардо Бериццо перед полуфиналом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня тренер поговорил с нами. Он сказал: «Слушайте, у «Юнайтед» 15 тренировочных полей, а у нас одно. Они летают на реактивных самолетах, мы – вместе с болельщиками. У нас маленький стадион, у них 75 тысяч мест. Один их игрок стоит как 10 наших. Но это ничего не меняет», – процитировал специалиста 25-летний швед.

Гуидетти перешел в «Сельту» в июле 2015 года из «Манчестер Сити». Большую часть из семи лет в манчестерском клубе форвард провел в аренде – в «Броммапойкарне», «Бернли», «Фейеноорде», «Сток Сити» и «Селтике». В нынешнем сезоне форвард забил восемь голов и отдал семь результативных пасов в 45-ти матчах.

Встреча в Виго начнется в 22:05 по московскому времени.