Полиция арестовала футболиста любительской лиги Бразилии во время матча за похищение человека

Встреча второго дивизиона чемпионата штата Ри-Гранди-ду-Сул в Бразилии была прервана спустя 15 минут после начала. Во время матча между «Сапукаенсе» и «Фарупильей» на поле появились полицейские и арестовали игрока хозяев Марлона Натаньеля. Бразильца обвиняют в похищении человека на территории торгового центра. По данным полиции, в преступная банда Натаньеля состоит из шести человек.

«Мы не знали его местонахождения, но буквально в последний момент нам сообщили, что он играет в футбол и сегодня у него матч. Мы поняли, что это лучшее время и лучшее место для задержания», – цитирует слова полицейского портал Ole.

«Для нас это неприятная неожиданность, ведь он всегда был славным и исполнительным парнем», – сказал Чико Кристианетти, президент организации-владельца «Сапукаенсе».

Задержанный отрицает свою вину и утверждает, что занимается только футболом.