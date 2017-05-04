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    Полиция арестовала футболиста любительской лиги Бразилии во время матча за похищение человека

    Встреча второго дивизиона чемпионата штата Ри-Гранди-ду-Сул в Бразилии была прервана спустя 15 минут после начала. Во время матча между «Сапукаенсе» и «Фарупильей» на поле появились полицейские и арестовали игрока хозяев Марлона Натаньеля. Бразильца обвиняют в похищении человека на территории торгового центра. По данным полиции, в преступная банда Натаньеля состоит из шести человек.

    «Мы не знали его местонахождения, но буквально в последний момент нам сообщили, что он играет в футбол и сегодня у него матч. Мы поняли, что это лучшее время и лучшее место для задержания», – цитирует слова полицейского портал Ole.

    «Для нас это неприятная неожиданность, ведь он всегда был славным и исполнительным парнем», – сказал Чико Кристианетти, президент организации-владельца «Сапукаенсе».

    Задержанный отрицает свою вину и утверждает, что занимается только футболом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 18:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 мая 2017, 19:26

      О дела....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 4 мая 2017, 18:19

      А наших то тогда почему не задерживают?

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