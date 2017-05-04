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    Пепе принял решение покинуть «Реал» ради китайского клуба

    Защитник «Реала» Пепе принял решение покинуть мадридский клуб, сообщает El Confidencial. Португалец продолжит карьеру в Китае. Известно, что один из местных клубов предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Название клуба не уточняется, но по всей вероятности это «Хэбэй Чайна Форчун».

    Напомним, что футболист хотел продлить свой истекающий летом 2017 года контракт на два года, а руководство мадридцев готово было пойти только на подписание годичного соглашения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 08:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 мая 2017, 10:19

      Бегите глупцы)))) - ох там разнос будет

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 4 мая 2017, 10:47

      Значит, в Реале он не так нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 мая 2017, 10:43

      всем деньги нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 мая 2017, 10:18

      Китай сейчас зачастую используется как "шантаж" со стороны агентов, чтобы выбить условия получше в текущем клубе.

      И тут так же.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 4 мая 2017, 10:15

      Мудрое решение от Пепе, которое пойдет на пользу абсолютно всем: и ему самому, и Реалу, и Варану и даже китайцам

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 мая 2017, 09:14

      Наконец то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 мая 2017, 09:12

      Правильно, в свои года надо думать о будущем своём и семьи.Он уже все выйграл, теперь пора заработать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Munez89 4 мая 2017, 09:46

      думаешь он не заработал еще?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 мая 2017, 08:56

      В 34 года можно понять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 мая 2017, 08:45

      Ради денег, а не Китая

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > neveldomha 4 мая 2017, 09:15

      да и пофиг, что ради денег... он выиграл все, что можно! по праву заслужил хорошую зарплату под конец карьеры

      2
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      ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 > RedGreenHooligan 18 мая 2017, 21:50

      а щас он играет за кусок хлеба?

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 мая 2017, 08:36

      Китай - рулит!

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