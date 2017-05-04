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Пепе принял решение покинуть «Реал» ради китайского клуба

4 мая 2017, 08:17
13

Защитник «Реала» Пепе принял решение покинуть мадридский клуб, сообщает El Confidencial. Португалец продолжит карьеру в Китае. Известно, что один из местных клубов предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Название клуба не уточняется, но по всей вероятности это «Хэбэй Чайна Форчун».

Напомним, что футболист хотел продлить свой истекающий летом 2017 года контракт на два года, а руководство мадридцев готово было пойти только на подписание годичного соглашения.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Реал Хэбэй Чайна Форчун Пепе
Комментарии (13)
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maior-60
1493876203
Китай - рулит!
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neveldomha
1493876710
Ради денег, а не Китая
Ответить
zagrizlik
1493877395
В 34 года можно понять.
Ответить
Munez89
1493878326
Правильно, в свои года надо думать о будущем своём и семьи.Он уже все выйграл, теперь пора заработать)
Ответить
Lexa_Lexa
1493878478
Наконец то
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Чермындыр
1493882153
Мудрое решение от Пепе, которое пойдет на пользу абсолютно всем: и ему самому, и Реалу, и Варану и даже китайцам
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FanatSerj
1493882288
Китай сейчас зачастую используется как "шантаж" со стороны агентов, чтобы выбить условия получше в текущем клубе. И тут так же.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1493883835
всем деньги нужны
Ответить
stream15
1493884047
Значит, в Реале он не так нужен.
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ItalianFootball
1493968780
Бегите глупцы)))) - ох там разнос будет
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