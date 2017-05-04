Пепе принял решение покинуть «Реал» ради китайского клуба

Защитник «Реала» Пепе принял решение покинуть мадридский клуб, сообщает El Confidencial. Португалец продолжит карьеру в Китае. Известно, что один из местных клубов предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Название клуба не уточняется, но по всей вероятности это «Хэбэй Чайна Форчун».

Напомним, что футболист хотел продлить свой истекающий летом 2017 года контракт на два года, а руководство мадридцев готово было пойти только на подписание годичного соглашения.