Ярмоленко – первый игрок в истории УПЛ, забивший более 10-ти голов в семи сезонах подряд

В матче 27-го тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Черноморец» со счетом 4:1. Нападающий Андрей Ярмоленко отметился дублем.

В нынешнем сезоне на счету украинца 11 голов. Ярмоленко забил больше десяти мячей в семи сезонах подряд, начиная с сезона-2010/11. Показатель является рекордным для всех футболистов, принимавших участие в играх УПЛ с момента ее основания в 1992 году.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ярмоленко превзошел Андрея Шевченко по количеству голов за клуб.