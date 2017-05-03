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  • Григорян – о поведении Ари в финале Кубка России: «Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!»

Григорян – о поведении Ари в финале Кубка России: «Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!»

3 мая 2017, 01:39
4

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Ари в решающем матче Кубка России против «Урала» (2:0). Бразилец стал одним из четырех футболистов, которые были удалены за драку в концовке встречи.

– Лучший игрок матча?

– Непосредственно в матче – Ари. Но то, что случилось в концовке…Я всегда негативно отношусь к таким вещам. А удар Ари сзади кулаком… Мы живем в цивилизованном обществе. Да, в футболе порой преобладают эмоции. Но это не оправдание поступку бразильца! Я еще в прошлом году говорил, что выходки Зе Луиша в одном из матчей непозволительны. Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно! А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!

– На месте тренера «Локомотива»?

– На месте игрока «Урала».

– То есть этим «боксом» вы были шокированы?

– Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу.

– А ведь вам в ближайшем туре играть против «Локомотива»? Будете давать специальную установку именно на Ари?

– Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала.

– В каком смысле «отжимала»?

– Да в самом что ни на есть прямом!

Ранее нападающий уральского клуба Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес Ари. Позже россиянин сказал, что легионера надо депортировать из России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Урал Анжи Ари Григорян Александр
Комментарии (4)
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Байкал-Сибирь
1493769637
Молчи убогий Унжи
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Drezden85
1493781737
надо департировать эту обезьянку египетскую на родину в африку и все
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Aleks2505
1493782658
ч
Ответить
Борз-95
1493785546
Да,чего только не бывает на футбольном поле.
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