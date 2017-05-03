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    Григорян – о поведении Ари в финале Кубка России: «Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Ари в решающем матче Кубка России против «Урала» (2:0). Бразилец стал одним из четырех футболистов, которые были удалены за драку в концовке встречи.

    – Лучший игрок матча?

    – Непосредственно в матче – Ари. Но то, что случилось в концовке…Я всегда негативно отношусь к таким вещам. А удар Ари сзади кулаком… Мы живем в цивилизованном обществе. Да, в футболе порой преобладают эмоции. Но это не оправдание поступку бразильца! Я еще в прошлом году говорил, что выходки Зе Луиша в одном из матчей непозволительны. Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно! А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!

    – На месте тренера «Локомотива»?

    – На месте игрока «Урала».

    – То есть этим «боксом» вы были шокированы?

    – Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу.

    – А ведь вам в ближайшем туре играть против «Локомотива»? Будете давать специальную установку именно на Ари?

    – Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала.

    – В каком смысле «отжимала»?

    – Да в самом что ни на есть прямом!

    Ранее нападающий уральского клуба Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес Ари. Позже россиянин сказал, что легионера надо депортировать из России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 01:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 3 мая 2017, 07:25

      Да,чего только не бывает на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +10

      Aleks2505 3 мая 2017, 06:37

      ч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 3 мая 2017, 06:22

      надо департировать эту обезьянку египетскую на родину в африку и все

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 3 мая 2017, 03:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молчи убогий Унжи

      -5
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