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    «Ювентус» интересуется форвардом «Селтика» Дембеле

    «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Селтика» Муссы Дембеле.

    Сообщается, что «бьянконери» делал запрос по 20-летнему игроку еще в январе 2016 года. когда он выступал за «Фулхэм».

    При этом «старой синьоре» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии».

    Туринцам вряд ли удастся заполучить француза за не слишком большую цену, так как «кельты» зимой отклонили предложение «Вест Хэма» в размере 29 миллионов евро.

    Действующий контракт Дембеле рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 49 матчей, записав на свой счет 32 гола и девять результативных передач.

    Источник: Francefootball

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    02.05.2017 16:59
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