«Ювентус» интересуется форвардом «Селтика» Дембеле

«Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Селтика» Муссы Дембеле.

Сообщается, что «бьянконери» делал запрос по 20-летнему игроку еще в январе 2016 года. когда он выступал за «Фулхэм».

При этом «старой синьоре» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии».

Туринцам вряд ли удастся заполучить француза за не слишком большую цену, так как «кельты» зимой отклонили предложение «Вест Хэма» в размере 29 миллионов евро.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 49 матчей, записав на свой счет 32 гола и девять результативных передач.