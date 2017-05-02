Зинков: «За игру с «Оренбургом» нам было не стыдно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков считает, что его команда заслуживала победы в матче 26-го тура с «Оренбургом». По его словам, остается рассчитывать ан очки в оставшихся матчах сезона.

«Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то, что счет сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.

По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.

Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу», – рассказал Зинков.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Оренбург» закончился со счетом 1:1.