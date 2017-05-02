Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зинков: «За игру с «Оренбургом» нам было не стыдно»

2 мая 2017, 11:53
3

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков считает, что его команда заслуживала победы в матче 26-го тура с «Оренбургом». По его словам, остается рассчитывать ан очки в оставшихся матчах сезона.

«Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то, что счет сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.

По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.

Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу», – рассказал Зинков.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Оренбург» закончился со счетом 1:1.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Зинков Вячеслав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gosha1989
1493721053
Далжно быть стыдно, так моменты губить.
Ответить
Victor.Vings
1493721683
А мне как болельщику было стыдно за нашу команду с такой игрой уже говорить, чтобы остаться на прямую не приходиться. хоть-бы в зоне стыков остались.
Ответить
Главные новости
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
18
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
7
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
4
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+