Гендиректор «Шахтера»: «Нужно принять тот формат УПЛ, который как-то подымет интригу»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался на тему изменения формата проведения чемпионата Украины в Премьер-лиге. Ранее поднимался вопрос об увеличении числа команд до 16.

«Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости. Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в Премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки.

Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается – не готовы мы сегодня. Дай бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей.

Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».