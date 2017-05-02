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    Гендиректор «Шахтера»: «Нужно принять тот формат УПЛ, который как-то подымет интригу»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался на тему изменения формата проведения чемпионата Украины в Премьер-лиге. Ранее поднимался вопрос об увеличении числа команд до 16.

    «Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости. Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в Премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки.

    Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается – не готовы мы сегодня. Дай бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

    Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей.

    Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 07:56
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 мая 2017, 14:13

      Пока бардак в стране ничего хорошего не будет и в спорте в том числе и футболе .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 мая 2017, 10:44

      Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет...
      ------------------------------------
      ... то он понимает, что "Шахтёр" отдельно и Донецк отдельно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 мая 2017, 08:29

      Чемпионат УПЛ надо вообще закрыть .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 2 мая 2017, 08:28

      Выход есть: в конце каждого матча расстреливать или вешать под "зиг хайль", "слава украине" и т.д. по одному худшему игроку матча, счастливчика метод определяют зрители голосованием.

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