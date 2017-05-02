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  • Гендиректор «Шахтера»: «Нужно принять тот формат УПЛ, который как-то подымет интригу»

Гендиректор «Шахтера»: «Нужно принять тот формат УПЛ, который как-то подымет интригу»

2 мая 2017, 07:56
4

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался на тему изменения формата проведения чемпионата Украины в Премьер-лиге. Ранее поднимался вопрос об увеличении числа команд до 16.

«Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости. Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в Премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки.

Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается – не готовы мы сегодня. Дай бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей.

Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата», – сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Шахтер
Комментарии (4)
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Aviator
1493702893
Выход есть: в конце каждого матча расстреливать или вешать под "зиг хайль", "слава украине" и т.д. по одному худшему игроку матча, счастливчика метод определяют зрители голосованием.
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VikNMar
1493702954
Чемпионат УПЛ надо вообще закрыть .......
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Tostao
1493711062
Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет... ------------------------------------ ... то он понимает, что "Шахтёр" отдельно и Донецк отдельно.
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ВЛАДИВОСТОК
1494414828
Пока бардак в стране ничего хорошего не будет и в спорте в том числе и футболе .
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