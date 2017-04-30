Плетикоса: «Если в игре с ЦСКА «Спартак» наберет очки, то король будет коронован»

Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса выразил мнение, что в случае ничьей или победы в матче 26-го тура РФПЛ с ЦСКА красно-белые обеспечат себе чемпионский титул. Также 38-летний страж ворот отметил, что при Массимо Каррере спартаковцы демонстрируют более качественный и организованный футбол, нежели в предыдущие годы.

– Отрыв в семь очков за пять туров до конца достаточно хороший, чтобы «Спартак» уже сейчас мог рассчитывать на чемпионство. Но футбол такой вид спорта, где все непредсказуемо. На 100 процентов ничего нельзя предсказать. Дерби даст ответы на большинство вопросов. Если ЦСКА победит, то «Спартак» будет играть оставшиеся матчи под давлением. Если же красно-белые наберут очки, то король будет коронован.

«Спартак» играет в более качественный и организованный футбол, чем в предыдущие годы. Итальянские тренеры самые лучшие в мире, они умеют строить игру в обороне, что всегда являлось проблемой для красно-белых. В мое время все требовали от команды показывать спартаковский футбол – тот, в который играют многие команды в Испании.

На команду многие годы давило требование болельщиков показывать яркую игру и добиваться результата. Каррера нашел формулу, чтобы «Спартак» хорошо действовал в обороне и красиво – в атаке. Это и дает сейчас результат.

– Какой счет видите на табло после матча?

– Хотелось бы победы «Спартака», но будет ничья – 1:1.

Поединок ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»