Суарес: «Кто забивает голы – не имеет значения. Главное – это помогать команде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ставший автором дубля в матче Примеры против «Эспаньола» (3:0), поделился эмоциями от матча. Напомним, футболист не мог забить в течение последних пяти игр.

«Конечно, приятно забить, но я не думал о том, что не могу забить в последних матчах. Это футбол. Главное – это помогать команде. Кто забивает голы – не имеет значения. Игра с «Эспаньолом» была сложная. В первом тайме соперник грамотно оборонялся, но мы играли с желанием и высоким темпом. Удалось воспользоваться шансом забить, что придало нам уверенности и спокойствия. После этого мы здорово контролировали игру и в концовке довели ее до разгрома», – сказал форвард.

«Барселона» расположилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с «Реалом».