Чиркин: «На игроков «Тосно» давила возможность досрочного выхода в РФПЛ»

Полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин подвел итоги матча 34-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1). Напомним, красно-белые заканчивали матч вдесятером после удаления Александра Лихачева на 28-й минуте встречи.

– Не было ли опрометчиво отдавать инициативу «Спартаку-2»?

– Это удаление особо никак не сказалось на них. «Спартак-2» хоть вдесятером, хоть вдевятером – они бегут вперед, им без разницы. Мы больше переживали за счет.

– На игроков давил факт, что могли сегодня выйти в Премьер-лигу?

– Думаю, да, боялись за результат. Повели довольно быстро, если бы забили еще – игра сложилась бы совсем по-другому

«Тосно» располагается на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. Для выхода в РФПЛ клубу необходимо набрать очки в предстоящем матче с «Нефтехимиком».