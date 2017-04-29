Бубнов: «Думаю, «Спартак» выберет оборонительную тактику в дерби с ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам специалиста, гости будут действовать в данной игре от обороны.

«Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и «Спартаку» опасно подпускать конкурента. Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У «Спартака» может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход», – сказал Бубнов.

Напомним, московское дерби пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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