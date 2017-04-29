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  • Бубнов: «Думаю, «Спартак» выберет оборонительную тактику в дерби с ЦСКА»

Бубнов: «Думаю, «Спартак» выберет оборонительную тактику в дерби с ЦСКА»

29 апреля 2017, 22:38
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам специалиста, гости будут действовать в данной игре от обороны.

«Дерби, от исхода которого будет зависеть многое. ЦСКА нельзя терять очки, но и «Спартаку» опасно подпускать конкурента. Мне кажется, что Каррера выберет на игру оборонительную тактику, закроется. ЦСКА неплохо выглядит физически, но неизвестно, сыграет ли Дзагоев. У «Спартака» может вернуться Зе Луиш. Поставлю на ничейный исход», – сказал Бубнов.

Напомним, московское дерби пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
Комментарии (10)
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pato08
1493498537
На войне все средства хороши
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NEON-SM
1493500430
у Карреры своё мнение, игра будет очень интересной, команды достойны друг друга, удачи КБ
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АндрейФКСМ
1493500627
цска будет обороняться
Ответить
АндрейФКСМ
1493500645
бубен ты что то попутал
Ответить
erma
1493502791
Если целыми днями что-то бубнить, то рано или поздно тебя назовут "бубновым королем".
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ArmyaneVpered
1493541045
Оборонительную в дерби ? Бубен, ты пьян)
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кеша_КБ
1493547693
- согласен с Бубновым!, а исход матча решат 2 участника игры!
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