Рахимов: «В матче с «Уралом» на нас сказалось, что играем через два дня на третий»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ, в котором грозненский клуб одержал крупную победу над «Уралом» (5:2). По словам российского специалиста, на физическом состоянии его подопечных сказался плотный график.

«Сказалось, что мы играем через два на третий. Поздно реагировали, не успевали ни в борьбу, ни в стыки, опаздывали. Второй тайм был другой, удалось забить второй мяч, соперник раскрылся. Отдаю должное «Уралу», они проявили морально-волевые качества. Пропустили два мяча, но это единственное, за что можно ругать оборону. Многое сказал команде в перерыве, но не хочу озвучивать это сейчас. Все понимали, что нужно выходить и менять игру», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

После данной победы «Терек» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.