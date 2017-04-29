Фернандеш считает, что характер позволит «Локомотиву» победить в финале Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России против «Урала».

– Конечно, это не тот результат, который мы ожидали. После матча с ЦСКА разбирали игру и ошибки. В этом матче что-то получилось исправить, но победить вновь не смогли. Нужно разбираться, чтобы в финале все было в порядке.

– Ты сыграл один тайм. Так планировалось?

– Да, до игры Юрий Семин попросил меня настроиться, что я проведу только один тайм, чтобы сохранить свежесть перед финалом.

– Возможно, мысли о финале и помешали победить?

– Нет, я думаю, мы просто не проявили характер. Именно характер должен помочь нам выиграть Кубок России. Нужно вернуть уверенность в себе и сыграть в футбол, который мы всегда показываем.

Финальная встреча Кубка России состоится 2 мая в Сочи.