Семин: «Кто был менее активен? Вся команда!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матче 26-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1), а также проанализировал игру полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

– Как оцените действия Баринова?

– На сборах Баринов играл неплохо. Не допусти он одну ошибку сегодня, можно было оценить его игру положительно. Но раз проиграли – все заслуживают отрицательной оценки. Хотя провели два разных тайма. Первый – плохой. Второй – лучше, но не смогли реализовать моменты.

– Как изменилась игра после того, как Баринов перебрался в опорную зону?

– В лучшую сторону. Стали появляться моменты, и мы могли забить.

– Что после игры сказали Фарфану, который не реализовал два убойных момента?

– Его нужно поддержать. Ну, не забил. А защитники зато такой мяч дали забить сопернику! Фарфан старался, сражался. Он боец. Не получилось отличиться, бывает. Больше претензий к игрокам, которые выполнили меньший объем работы и играли неактивно. А Фарфан был активен.

– Кто был менее активен?

– Вся команда!

«Локомотив» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.