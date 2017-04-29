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Семин: «Кто был менее активен? Вся команда!»

29 апреля 2017, 19:40
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матче 26-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1), а также проанализировал игру полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

– Как оцените действия Баринова?

– На сборах Баринов играл неплохо. Не допусти он одну ошибку сегодня, можно было оценить его игру положительно. Но раз проиграли – все заслуживают отрицательной оценки. Хотя провели два разных тайма. Первый – плохой. Второй – лучше, но не смогли реализовать моменты.

– Как изменилась игра после того, как Баринов перебрался в опорную зону?

– В лучшую сторону. Стали появляться моменты, и мы могли забить.

– Что после игры сказали Фарфану, который не реализовал два убойных момента?

– Его нужно поддержать. Ну, не забил. А защитники зато такой мяч дали забить сопернику! Фарфан старался, сражался. Он боец. Не получилось отличиться, бывает. Больше претензий к игрокам, которые выполнили меньший объем работы и играли неактивно. А Фарфан был активен.

– Кто был менее активен?

– Вся команда!

«Локомотив» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Фарфан Джефферсон Баринов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (2)
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Mahone
1493484400
Ну проиграли!!!!!!!!! Ничего страшного,все впереди
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sochi-2013
1493487136
Если не возьмут кубок- Палыча на пенсию "уйдут".
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