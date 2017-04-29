ФНЛ. «Динамо» обыграло «Кубань» и стало чемпионом, «Балтика» взяла верх над «Мордовией»

В матче 34-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях добилось минимальной победы над «Кубанью» – 1:0. Автором единственного гола в данной встрече стал Иван Темников, который обеспечил московскому клубу чемпионство по итогам нынешнего сезона.
В другой встрече «Мордовия» на своем поле потерпела поражение от «Балтики».
Первенство России. ФНЛ. 34-й тур
Кубань (Краснодар) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Темников, 90.
Мордовия (Саранск) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сердюк, 31.
Источник: Бомбардир.ру