ФНЛ. «Динамо» обыграло «Кубань» и стало чемпионом, «Балтика» взяла верх над «Мордовией»

В матче 34-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях добилось минимальной победы над «Кубанью» – 1:0. Автором единственного гола в данной встрече стал Иван Темников, который обеспечил московскому клубу чемпионство по итогам нынешнего сезона.

В другой встрече «Мордовия» на своем поле потерпела поражение от «Балтики».

Первенство России. ФНЛ. 34-й тур

Кубань (Краснодар) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Темников, 90.

Мордовия (Саранск) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сердюк, 31.

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