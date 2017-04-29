«Галатасарай» проведет переговоры с Пепе

«Галатасарай» заинтересован в услугах защитника «Реала» Пепе. Контракт португальца с мадридцами истекает по завершении сезона. Игрок хочет продлить соглашение на два года, однако сливочные предлагают ему новый договор сроком лишь на сезон.

Сообщается, что представитель «львов» отправился в испанскую столицу, чтобы провести переговоры с 34-летним футболистом. Стамбульский клуб готов предложить ему двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 18-ти матчах, отметившись двумя мячами и одной голевой передачей.