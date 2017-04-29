Коркут: «Ничего хорошего после четырех пропущенных голов сказать нельзя»

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут признал, что поражение от «Шальке-04» в матче 31-го тура Бундеслиги было слишком жестоким. По его словам, все четыре гола, которые пропустила его команда, были очень простыми.

«Для нас это горький вечер. Ход встречи был жесток. Как и в прошлых матчах, мы первыми создали несколько отличных моментов. Те голы, что мы пропустили, были очень простыми.

В течение нескольких минут исход встречи был предрешен. После забитых голов «Шальке» получил дополнительный заряд. В перерыве мы хотели еще раз мобилизовать все свои силы и забить быстрый гол. Но вместо этого мы получили четвертый в свои ворота.

Моя команда в такой сложный момент старалась атаковать. Однако наших усилий было недостаточно для того, чтобы переломить ход встречи. Ничего хорошего после четырех пропущенных голов сказать нельзя. Мы показали слишком мало.

Матч 31-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» – «Шальке-04» закончился со счетом 1:4.