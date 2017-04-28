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  • L’Equipe назвал Гвардиолу лучшим тренером современности, Луческу – 35-й

L’Equipe назвал Гвардиолу лучшим тренером современности, Луческу – 35-й

28 апреля 2017, 16:13
18

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола – лучший тренер современности, считает L’Equipe. Издание провело голосование, в котором участвовали 33 журналиста.

Кроме Гвардиолы, в тройку лучших попали Антонио Конте и Диего Симеоне.

Оказался в рейтинге и главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он занял в итоговом рейтинге 35-е место. На счету Луческу 22 завоеванных титула с донецким «Шахтером».

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Источник: L' Equipe
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Луческу Мирча Гвардиола Хосеп
Комментарии (18)
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Garrincha58
1493386810
бред! полный бред! Гвардиола кроме Барсы ни с Баварией и тем более с Ман Сити ничего не показывает существенного да и в Барсе бы ничего не выиграл если бы не Месси Хави и Иньеста
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zra78
1493386811
Вот не понимаю я почему Гвардиола с такими командами и лучший или сейчас говорят о Зидане с РЕАЛОМ!!! пусть кто нибудь из них выиграет что то с командой типа Лестер, вот тогда и другой разговор
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сасас
1493387261
мне кажется цифру 1 забыли написать- на самом деле Луческа 135-й
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elizaveta-285
1493388139
Луческу вообще не должен быть в рейтинге!
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Atom2020
1493388199
Да ну бросьте ... голосовали 33 непонятных журналиста ... видимо все французы (что немудрено во французском-то издании) ... иначе как объяснить, что на 8-ом месте лучших тренеров современности великий и ужасный ... кто бы мог подумать ... Зинаид Зидан ))) ... без пяти минут неделю тренирующий Реал ... 25-ый Лоран Блан ... Ну Дешам еще ладно, но не 11-ый же ... а Фергюсону так вообще места не нашлось ... Типа Луческу круче Фергюсона? ... ахахахахаха ...
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Mahone
1493394586
Неправильно все!!!!!!! Чепуха
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MorDOR_13
1493396221
Пеп единственный, вроде, кто 6 трофеев за сезон взял ( ЛЧ, Лига, Кубок, Суперкубок страны и Европы и клубный чемп мира)
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Yurini
1493397795
Видимо испанские журналюги!
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shinnik
1493398593
Слуцкий где..
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serglider
1493421098
Я бы Фургюсена, тренера МЮ, на первое место поставил... Он побеждал вопреки обстоятельствам, заставляя игроков проявлять свои лучшие качества, вселяя в их дух победителей. Барса тупо скупает лучших игроков планеты, тут нужно еще постараться что-то не выиграть))) В Баварии отличный подбор игроков на уровне Бундеслиги, а в Европе они не так хороши... А с МС "лучший тренер современности" пока просто обложался... надо бы еще посмотреть как он дальше себя проявит, так что рановато его в "иконы" записали.
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