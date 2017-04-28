L’Equipe назвал Гвардиолу лучшим тренером современности, Луческу – 35-й

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола – лучший тренер современности, считает L’Equipe. Издание провело голосование, в котором участвовали 33 журналиста.
Кроме Гвардиолы, в тройку лучших попали Антонио Конте и Диего Симеоне.
Оказался в рейтинге и главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он занял в итоговом рейтинге 35-е место. На счету Луческу 22 завоеванных титула с донецким «Шахтером».
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Источник: L' Equipe